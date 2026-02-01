E’ tutto pronto per l’arrivo della Fiamma olimpica a Lecco. Ecco il programma di oggi

Alle 17.30 di oggi (domenica) l’apertura del villaggio olimpico

Lecco città di tappa del viaggio della Fiamma olimpica

LECCO – E’ tutto pronto in città per ospitare la Fiamma olimpica nel lungo viaggio che, iniziato a Olimpia il 26 novembre 2025, si concluderà a Milano il 6 febbraio, giorno della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026.

Un percorso di impegno, lealtà, inclusione e spirito di squadra che vede Lecco impegnata in primo piano come città di tappa con la torcia che arriverà sotto il Matitone dal lago, nella 56esima tappa.

Il programma

Dalle 17 in Piazza Garibaldi prenderà vita il Villaggio Olimpico, con interventi, racconti e momenti celebrativi per accompagnare l’arrivo della fiaccola.

Alle 18.30, dalla zona Caviate, partirà il primo tedoforo con il passaggio lungo Piazza Cermenati, Lungolario Isonzo, Largo Europa, Viale Costituzione, Piazza Manzoni, Corso Martiri, Via Amendola, Largo Caleotto, Via XI Febbraio, Corso Matteotti, Via Volta, Via Cavour.

Infine, alle 19.30 è prevista l’accensione del braciere olimpico in piazza Garibaldi. Nel frattempo sulla facciata di Palazzo delle Paure sarà proiettato un video-racconto evocativo ed emozionante mentre i rioni saranno colorati da proiezioni a tema olimpico.

I tedofori

Ventidue i tedofori impegnati nel percorso lecchese, ognuno dei quali percorrerà la propria frazione di 200 metri. Tre quelli scelti dal Comune, ovvero Marco Cariboni, ex presidente della storica Canottieri Lecco; Lisa Guerrera, atleta di Oltretutto ’97, la più medagliata negli sport invernali del territorio ed esempio luminoso di talento e inclusione e Severino Aondio, 93 anni, “atleta simbolo” della Resegup.

La soddisfazione del sindaco

“Quella di domenica sarà un’occasione per sentirci parte di una storia collettiva più grande, per mostrarci per quello che siamo: una comunità che accoglie, che partecipa, che crede nella forza dello sport e del futuro. Viviamo insieme questo evento straordinario” commenta con entusiasmo il sindaco Mauro Gattinoni.