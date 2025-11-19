“Edicola mi piace”: un progetto per avvicinare i giovani a giornali cartacei e riviste

Assocultura – Snag/Confcommercio Lecco e Comune di Lecco collaborano per avvicinare i giovani alla lettura dei giornali cartacei

L’iniziativa è rivolta agli studenti della scuola secondaria di primo grado in collaborazione con le edicole della città

LECCO – “Edicola mi piace, sfoglia e scopri ciò che ti piace” è un’iniziativa culturale promossa da Assocultura – Snag/Confcommercio Lecco in collaborazione con il Comune di Lecco, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla lettura dei quotidiani cartacei. L’idea è semplice: fare uscire i ragazzi (dagli 11 ai 14 anni) dalla scuola e portarli in edicola.

La sopravvivenza delle edicole dipende dai giovani: il loro coinvolgimento sarà fondamentale. I dati dimostrano, infatti, che le edicole stanno chiudendo: oggi ben 12 comuni della provincia di Lecco (tra cui Varenna e di Malgrate) non possiedono un’edicola. “E’ importante preservare il loro ruolo di punti di snodo nel Comune anche in supporto al turismo” hanno fatto sapere gli organizzatori.

Oggi, giovedì, durante la presentazione dell’iniziativa presso Confcommercio Lecco, il presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati ha dichiarato: “L’obiettivo del progetto è fornire sostegno alle edicole tramite il coinvolgimento dei giovani. Il progetto avverrà in collaborazione con il Comune”.

L’assessore all’attrattiva territoriale Giovanni Cattaneo ha aggiunto: “L’idea di partire dalle medie è centrale. E’ l’età in cui i ragazzi cominciano ad approcciarsi al mondo dei media, che vorremmo far coesistere con il mondo del cartaceo. Ci concentreremo sulla figura e sul ruolo dell’edicolante”

Il progetto prenderà avvio entro la fine dell’anno in due scuole lecchesi: L’Istituto Alessandro Volta e l’Istituto comprensivo Antonio Stoppani. Come già sperimentato lo scorso anno, verranno organizzati degli incontri per gli studenti presso le due edicole coinvolte nel progetto: l’edicola di Michele Preda in Via Besonda e l’edicola di Matteo Corno in Piazza Manzoni. Al termine degli incontri, i ragazzi sceglieranno un quotidiano o un settimanale in omaggio, a partire dal quale un giornalista locale svolgerà una lezione in classe, coinvolgendoli e permettendo loro di cimentarsi nella scrittura di articoli.

Ai ragazzi verrà inoltre fornito un coupon di 10 euro offerto dall’Amministrazione Comunale di Lecco, che potranno spendere in edicola. Inoltre, le classi che aderiranno al progetto riceveranno un abbonamento annuale al settimanale “Giornale di Lecco” e un abbonamento semestrale al quotidiano “La Provincia di Lecco”.

Così il presidente Snag/Confcommercio Lecco Michele Preda: “La cosa su cui vorremmo puntare è portare i ragazzi in edicola e dare loro la possibilità di prendere periodici e illustrati, anche tramite il coupon. In edicola si trovano riviste che trattano argomenti che possono appassionare i giovani: è importante per loro coltivare i propri hobby“.

Peccati ha aggiunto: “Nei giovani sta tornando la voglia di leggere, e la scuola ha un ruolo fondamentale. Oggi siamo schiavi della velocità e il rischio è l’impoverimento”.

Antonella Marchesi, vice dirigente dell’Istituto Alessandro Volta (che parteciperà con due classi di seconda media) ha dichiarato: “Come dipartimento di lettere teniamo a ciò che avvicina i ragazzi alla lettura e alla scrittura. Bisogna insegnare loro ad approcciarsi in maniera critica a quello che leggono”. Alla presentazione era presente anche Alberto Spagnolo, in rappresentanza degli editori.

Lo scopo più profondo di “Edicola mi piace” è proprio questo: garantire un equilibrio democratico all’informazione tra cartaceo e digitale, nonché un futuro alle imprese di questo settore.