Fa il pieno di sorrisi e relax il soggiorno marino con l’Aipa Lecco / Merate

La vacanza si è tenuta dall’11 al 21 settembre a Giulianova

Un grazie particolare è stato rivolto al presidente Antonio Alvaro

LECCO / MERATE – Si è concluso felicemente il soggiorno marino a Giulianova dei soci Aipa Lecco / Merate Odv. Dall’11 al 21 settembre diversi sostenitori dell’associazione italiana pazienti anticoagulati hanno trascorso infatti una decina di giorni di relax e divertimento sulla riviera adriatica.

“Una vacanza splendida: ci siamo trovati bene anche come qualità del cibo servito da ottimi camerieri con tanta cortesia e simpatia. Non sono mancate le attività di svago, animazione con canti, balli, persino una recita teatrale ben preparata dall’animazione dell’Hotel Zenit – fanno sapere dal sodalizio -. Un ringraziamento particolare va ad Antonio Avaro nostro presidente per la disponibilità dimostrata”.

Infine, un augurio, ovvero un’altra vacanza da incorniciare, come questa, anche per il prossimo anno.