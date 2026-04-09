Festival musicali, a Roma il confronto di Assomusica: presente anche il Nameless di Lecco

Giovedì 9 aprile a Palazzo Madama presentato il volume sui modelli organizzativi e le ricadute economiche dei festival

Tra i partecipanti Alberto Fumagalli, CEO del Nameless Festival, in programma a Lecco dal 30 maggio all’1 giugno

LECCO – Anche Lecco entra nel dibattito nazionale sul ruolo dei grandi eventi musicali. Tra i protagonisti della conferenza stampa promossa da Assomusica, tenutasi oggi, giovedì 9 aprile, a Roma, figura infatti Alberto Fumagalli, CEO e founder del Nameless Festival, evento la cui prossima edizione è in programma a Lecco dal 30 maggio all’1 giugno.

L’incontro si è svolto nella Sala “Caduti di Nassirya” del Senato della Repubblica a Palazzo Madama ed è stato dedicato alla presentazione del volume “I Festival musicali di piccole e medie dimensioni. Modelli organizzativi, filiera e ricadute territoriali”, uno studio che analizza il ruolo strategico dei festival nella crescita culturale ed economica dei territori.

Alla conferenza, realizzata su iniziativa del presidente della VII Commissione Cultura del Senato Roberto Marti, hanno partecipato rappresentanti istituzionali e operatori del settore, con interventi incentrati sui modelli organizzativi dei festival, sull’impatto sulla filiera dello spettacolo dal vivo e sulle ricadute economiche, turistiche e sociali.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre presentato un Osservatorio dedicato al comparto, con l’obiettivo di approfondire dati e prospettive di sviluppo del settore culturale e musicale in Italia.

Tra i temi emersi, anche il contributo di esperienze consolidate come il Nameless Festival, indicato tra i casi analizzati nella ricerca per il suo modello organizzativo, pur trattandosi di un evento di dimensioni superiori rispetto a quelle considerate nello studio. La partecipazione di Fumagalli ha portato all’attenzione il ruolo dei festival come strumenti di valorizzazione del territorio e di sviluppo culturale.