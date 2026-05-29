Fiumi Sicuri 2026. Dalla Provincia di Lecco 60mila euro per la prevenzione del rischio idrogeologico

Negli anni l’iniziativa ha coinvolto mediamente oltre trenta tra Comuni e Comunità montane del territorio

Dal 1° giugno al 6 luglio sarà possibile presentare le domande per accedere ai contributi provinciali

LECCO – La Provincia di Lecco rilancia anche per il 2026 la campagna “Fiumi Sicuri”, l’iniziativa dedicata alla prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico che negli anni ha coinvolto numerosi enti locali e organizzazioni di volontariato del territorio. La dotazione finanziaria prevista per la nuova edizione ammonta a 60.000 euro.

È in fase di predisposizione il nuovo bando per l’assegnazione dei contributi, che quest’anno sarà pubblicato con anticipo rispetto al passato per rispondere alle richieste avanzate da enti e istituzioni locali. Le domande potranno essere presentate dal 1° giugno fino alle ore 12 del 6 luglio attraverso il sito e il portale delle istanze online della Provincia di Lecco.

Nel corso degli anni la campagna ha registrato una partecipazione media di oltre trenta tra Comuni e Comunità montane della provincia, confermandosi uno degli strumenti principali per la prevenzione dei fenomeni legati al dissesto idrogeologico.

L’attuazione degli interventi ha visto una crescente collaborazione tra le organizzazioni di volontariato di Protezione civile. La presenza di gruppi numerosi impegnati sugli stessi scenari operativi ha infatti consentito di intervenire in modo sempre più efficace nella rimozione del materiale legnoso depositato negli alvei di torrenti e fiumi, contribuendo a ridurre il rischio connesso agli eventi meteorologici più intensi.

“Abbiamo ascoltato l’esigenza del territorio di anticipare la pubblicazione del bando per poter dare agli enti il tempo necessario a realizzare i loro interventi – commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato alla Protezione civile Antonio Leonardo Pasquini – Ancora una volta la Provincia di Lecco si pone al fianco degli enti per finanziare una concreta attività di prevenzione in materia di protezione civile, con l’obiettivo di limitare i danni connessi ai fenomeni di dissesto idrogeologico. L’auspicio per la nuova campagna è che anche in questo 2026 ci sia la rilevante partecipazione vista negli anni precedenti, che ha portato a significativi risultati nell’ambito della prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico su tutto il territorio provinciale”.