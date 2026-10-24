Futuro Nazionale, Emanuele Greco lascia il partito: sciolto il comitato con 62 iscritti

La decisione arriva dopo la nomina di Paolo Fiocchi a referente provinciale di Lecco. Greco contesta la mancata convocazione di un congresso

L’ex referente critica il coordinatore regionale Luca Ferrazzi, ma chiarisce di non avere contrasti personali con Fiocchi

LECCO – Emanuele Greco lascia Futuro Nazionale e annuncia lo scioglimento del Comitato 1439, che conta 62 iscritti, dopo la nomina di Paolo Fiocchi a referente provinciale di Lecco. Alla base della decisione, la contestazione delle modalità con cui è stato individuato il nuovo referente, senza passare attraverso un congresso che, secondo Greco, avrebbe dovuto consentire agli iscritti di scegliere il coordinatore provinciale.

L’ormai ex referente precisa che la decisione non nasce da contrasti personali con Fiocchi, ma dalle scelte del coordinatore regionale Luca Ferrazzi, al quale rivolge le proprie critiche.

“Ci tengo a chiarire che non ho nulla contro il signor Fiocchi, a parte alcune incomprensioni che ci sono state tra noi e che sono state poi chiarite. Gli auguro il meglio. La motivazione di questa decisione è dovuta al comportamento del coordinatore regionale Luca Ferrazzi, al quale avevo portato, in più di un’occasione, la volontà degli iscritti di organizzare un congresso e di eleggere il coordinatore provinciale”.

Greco contesta quindi la mancata consultazione degli iscritti, esprimendo dubbi sulle ragioni della scelta: “È evidente che questa prova di democrazia territoriale era scomoda, perché il rischio che venisse eletta una persona non gradita a qualcuno era alto”.

Le dimissioni arrivano in una fase di organizzazione territoriale di Futuro Nazionale, il movimento politico riconducibile a Roberto Vannacci. Nei giorni scorsi, a Lecco, era stata annunciata anche la nascita di Orizzonte Identitario, il Comitato 2318 guidato da Carlo Di Pietrantonio, con l’obiettivo dichiarato di consolidare la presenza del movimento sul territorio provinciale.

La contestazione di Greco si estende più in generale alle modalità di assegnazione degli incarichi interni, che considera in contrasto con le posizioni sostenute dal partito sul tema della rappresentanza politica.

“Un partito che in Parlamento fa le battaglie per le preferenze sulla legge elettorale e poi costruisce un partito di nominati parte già con il piede sbagliato e senza credibilità. Il tempo c’era, ci sono i comitati: era possibile e semplice fare un congresso, dove i referenti dei comitati, e non solo, potevano farsi avanti e chiedere la fiducia degli iscritti. Il tempo c’era, è mancata la volontà”.

Greco conclude annunciando la propria uscita dal movimento, accompagnata dalla delusione per un progetto politico nel quale aveva creduto: “Con grosso rammarico e molta delusione per averci creduto davvero, lascio il partito, augurandogli di raggiungere tutti gli obiettivi che si sono fissati”.