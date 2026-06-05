Giornata mondiale dell’ambiente e le sfide del Lecchese: “La natura è la nostra casa”

Le testimonianze di Circolo Ilaria Alpi, WWF e Legambiente: “Serve una maggiore consapevolezza dei cittadini”

Dissesto idrogeologico, specie aliene, traffico e turismo tra le principali criticità evidenziate dalle associazioni ambientaliste

LECCO – “Potrei sopravvivere alla scomparsa di tutte le cattedrali del mondo – ha detto il celebre regista italiano Ermanno Olmi – Ma non potrei mai sopravvivere alla scomparsa del bosco che vedo ogni mattina dalla mia finestra”.

Siamo nel 2026 e oggi quel timore, non appare più come una semplice provocazione. Il degrado ambientale, l’inquinamento, la perdita di biodiversità e il consumo di suolo descrivono una situazione già delicata e complessa.

Non si tratta più di catastrofi future o scenari da grande schermo: le conseguenze delle pressioni esercitate sull’ambiente sono ormai sotto gli occhi di tutti.

La ricorrenza di oggi, 5 giugno, è stata istituita nel 1972 dalle Nazioni Unite, per richiamare governi, istituzioni e cittadini alla responsabilità di tutelare il pianeta. Da allora, il tema ambientale è progressivamente entrato nell’agenda internazionale, fino ad arrivare agli obiettivi di sostenibilità fissati dall’ONU con l’Agenda 2030, un traguardo sempre più prossimo che rende urgente passare dalla teoria all’azione.

Se è vero che da battiti d’ali si generano tempeste e che dal proprio piccolo si può fare una grande differenza, ha senso soffermarsi sulle problematiche del territorio lecchese, un luogo tanto articolato quanto bisognoso di cura.

A riguardo, abbiamo raccolto gli interventi di tre dei numerosi enti territoriali che si occupano di sensibilizzazione e tutela del territorio: il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”, WWF Lecco e Legambiente Lecco.

Roberto Fumagalli, presidente del Circolo Ilaria Alpi, si è mostrato preoccupato per il dissesto idrogeologico, considerandolo “la principale emergenza del territorio della nostra provincia”.

“I rischi idrogeologici sono legati all’eccessivo consumo di suolo, che ha riguardato sia Lecco che la Brianza lecchese – ha affermato Fumagalli – Una cosa concreta da fare è azzerare questo consumo modificando i PGT vigenti e recuperare il verde dalle aree degradate.”

L’attività del Circolo, infatti, è particolarmente focalizzata sulla tutela del suolo naturale – “che trattiene la CO2 in eccesso, principale causa del surriscaldamento, e che protegge la fauna” – e dei corsi d’acqua, soprattutto nell’Oggionese.

“Stiamo seguendo la situazione del Bevera e del Gandaloglio, opponendoci a progetti che rischiano di peggiorare il dissesto – è stato dichiarato – Secondo noi, le aree che necessitano più tutela, nel Lecchese e in Brianza, sono i corsi d’acqua e i laghi. Servono più interventi per efficientare il sistema fognario e di depurazione. L’acqua è una risorsa vitale: inquinarla è un delitto”.

Un appello alla consapevolezza è giunto anche da parte di WWF Lecco, la cui presidente Giovanna Corti si è espressa così: “I problemi sono molti, tra cui la diffusione di specie aliene che minacciano quelle autoctone – l’associazione si è infatti occupata, di recente, del problema dei gamberi di fiume a Colle Brianza, ndr -. Il problema principale, forse, è considerare l’ambientalismo come un nemico del progresso, quando invece potrebbe essere un prezioso alleato.”

Tra gli interventi considerati importanti per tutelare flora e fauna locali, sono stati ricordati, oltre ad un più oculato consumo del territorio nell’edificazione, la sperimentazione di un taglio dell’erba che “lasci le aiuole periodicamente incolte, per permettere il ripopolamento di flora e fauna”, la creazione, a livello provinciale, di una lista di specie da proteggere, e la necessità di promuovere una cultura del rispetto.

“Quanti mozziconi vediamo ogni giorno per terra? WWF è disposto a collaborare da subito con associazioni e Comuni che credano nell’importanza della sinergia. Serve una visione comune per agire concretamente, e servono sanzioni per i trasgressori”.

Focus sugli effetti del turismo, invece, nell’intervento di Laura Todde, presidente di Legambiente Lecco.

“Serve una pianificazione integrata per gestire le esigenze dei visitatori senza contrapporle a quelle dei residenti, alla luce di una presunta valorizzazione turistica che sta giustificando l’aggressione alle nostre montagne, fatto che emerge dai progetti di rilancio sciistico a bassa quota basati sull’innevamento artificiale, come al San Primo – ha affermato Todde -. Anche il turismo lacustre si sta facendo aggressivo, con conseguente aumento del traffico automobilistico”.

I nodi cruciali da affrontare, secondo Legambiente, sarebbero il traffico, l’affollamento degli spazi pubblici e la gestione dei rifiuti.

“Bisogna investire sul trasporto pubblico e sull’intermodalità, oltre che sulle fonti energetiche. È questa l’unica leva per abbattere i livelli di inquinanti e migliorare la qualità dell’aria, riducendo così l’incidenza delle malattie respiratorie” ha dichiarato Todde.

Si parla spesso di responsabilizzazione, ma di fatto si pensa ancora che ci sia qualcuno, là fuori, che si occupi di tutto al posto nostro.

Dialogando con le tre associazioni, infatti, è emersa una convinzione comune: è necessario continuare a stimolare e informare i cittadini, per raggiungere ulteriori traguardi, come quelli conseguiti nell’ultimo periodo.

Come ricordato dal Circolo Ilaria Alpi, infatti, grazie alla mobilitazione popolare “quest’anno siamo riusciti a tutelare i prati di Cavagna, che rischiavano di subire cementificazione”. In fase di discussione del nuovo Piano di Governo del Territorio di Lecco si era infatti vagliata l’ipotesi di rendere edificabile tale zona verde, ipotesi poi scartata.

E Giovanna Corti ha aggiunto: “Gli eventi di WWF dell’ultimo anno hanno avuto una risposta superiore alle aspettative. Il cambiamento parte sempre da piccole azioni, che si radicano abbastanza da diventare strutturali.”

Laura Todde ha ricordato, invece, la strategia per la transizione climatica “Lecco Eco Platform“, adottata dal Comune di Lecco.

“Si tratta di un progetto che unisce rigenerazione urbana, tutela degli ecosistemi, innovazione energetica e partecipazione attiva dei cittadini – ha sottolineato -. Ci auguriamo che il Capoluogo di Provincia faccia da traino per i Comuni limitrofi”.

Non è solo di responsabilità comunitaria, però, la tutela del territorio.

Così Legambiente: “Dobbiamo ricordarci che l’ambiente non è un concetto astratto o una favola lontana. È il luogo che abitiamo e respiriamo, e ciò che fa bene all’ambiente di riflesso fa bene anche a noi. La transizione personale è un percorso graduale e ognuno può iniziare dal passo che sente più accessibile“.

È prendendo posizioni e agendo quotidianamente, quindi, che possiamo tutelare la natura, che per il poeta statunitense Gary Snyder, “Non è un luogo da visitare, ma è casa nostra”.

Il pianeta mostra da sempre una straordinaria capacità di resilienza e autoregolazione, che non può però essere considerata una garanzia né una giustificazione per continuare a subordinare il valore dell’aria che respiriamo a quello del denaro e dello sviluppo.

“Quello che può fare un cittadino è rendere più sostenibile il proprio stile di vita, il proprio modo di muoversi, riducendo l’utilizzo dell’automobile, e le scelte alimentari, prediligendo aziende locali e prodotti a chilometro zero, oltre a consumare meno energia e scegliere fonti rinnovabili” ha spiegato Fumagalli.

Selezionare le giuste battaglie, quindi, e combatterle ogni giorno con costanza e coscienza: “Molto dipende dalle istituzioni, è vero, ma in questo senso anche il voto è uno strumento potente nelle mani dei cittadini. L’ambiente deve rimanere una priorità.”

Tardi, infatti, ci si rende conto della straordinarietà di ciò che si dava per scontato. Come recita un proverbio cinese, il vero miracolo “non è volare per aria o camminare sull’acqua, ma camminare sulla Terra”.

Per preservare il nostro mondo bisogna forse, prima di tutto, imparare ad amarlo: tra “tardi” e “troppo tardi”, in fondo, c’è ancora un avverbio.