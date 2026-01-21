HeART of Gaza arriva a Lecco: una mostra educativa sull’infanzia in contesti di guerra

La mostra porta a Lecco i disegni realizzati da bambini e bambine della Striscia di Gaza negli ultimi due anni

Inaugurazione lunedì 26 gennaio alle 18 presso l’Officina Badoni

LECCO – Dal 26 al 28 gennaio 2026, Lecco ospita la mostra internazionale HeART of Gaza, un progetto educativo e testimoniale che racconta la vita dei bambini nella Striscia di Gaza attraverso il linguaggio universale del disegno. L’esposizione sarà allestita presso Officina Badoni, in Corso Matteotti 7, con ingresso gratuito per tutta la cittadinanza.

La mostra sarà inaugurata giovedì 26 gennaio alle 18, con la presenza del fondatore del progetto, Mohammed Timraz, ricercatore in arteterapia presso l’Università degli Studi di Parma. Timraz ha creato il progetto insieme a Féile Butler dall’Irlanda: iniziato come scambio di disegni tra bambini tramite WhatsApp, HeART of Gaza è diventato un’esposizione itinerante visitata in diverse città del mondo.

Il progetto raccoglie opere realizzate da bambini e bambine di Gaza negli ultimi due anni, offrendo uno sguardo educativo e sensibile sull’infanzia nei contesti di guerra. L’iniziativa punta a sviluppare empatia, consapevolezza e riflessione sui diritti umani, rispettando il contesto scolastico e formativo dei piccoli autori. Tra le iniziative passate, il progetto ha realizzato la “Tenda degli Artisti” a Deir al Balah, uno spazio dedicato ai laboratori artistici per bambini, replicato successivamente in altre aree della Striscia di Gaza grazie ai fondi raccolti dalle esposizioni.

La mostra a Lecco sarà aperta secondo il seguente calendario:

26 gennaio , inaugurazione dalle 18.00

, inaugurazione dalle 18.00 27 gennaio , dalle 16.00 alle 19.00

, dalle 16.00 alle 19.00 28 gennaio, dalle 9.00 alle 13.30

Durante tutte le giornate sarà presente Mohammed Timraz.

HeART of Gaza rappresenta un’opportunità unica per la cittadinanza lecchese di confrontarsi con temi di attualità internazionale, educazione e diritti dei più piccoli, attraverso l’arte e il racconto diretto dei giovani protagonisti di Gaza.