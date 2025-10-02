Il Rotary Club Lecco premia i giovani talenti del Premio Gavioli

Gli studenti della classe 5ª A dell’indirizzo Professionale Cultura e Spettacolo dell’Istituto G. Bertacchi, protagonisti del Premio Gavioli 2024-2025

Presentato il cortometraggio “Quando una porta si chiude” , che esplora amore, amicizia e affettività nel contesto scolastico

LECCO – Una serata all’insegna della creatività e dell’impegno giovanile quella che mercoledì 24 settembre ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto Superiore G. Bertacchi, accolti dai soci del Rotary Club Lecco per la presentazione del cortometraggio realizzato nell’ambito del Premio Gavioli.

Il Premio Gavioli, promosso dal Distretto Rotary 2042, è una rassegna di cortometraggi nata per coinvolgere attivamente gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in un percorso creativo e formativo. L’iniziativa nasce dalla convinzione, sancita anche da un protocollo d’intesa siglato nel 2021 tra il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Istruzione, che lo strumento audiovisivo rappresenti un valido mezzo didattico e un’occasione di crescita personale.

Il premio prende il nome da Roberto Gavioli, celebre rotariano e pioniere della comunicazione audiovisiva italiana, noto per documentari d’arte, filmati di comunicazione industriale e pubblicità storiche.

Il tema dell’edizione 2024-2025, “La magia della Vita”, in linea con il motto dell’anno rotariano “The magic of Rotary”, ha invitato gli studenti a realizzare un cortometraggio sul tema, esplorando l’amore, l’amicizia e l’affettività nel contesto scolastico.

Ad accogliere gli ospiti è stato il presidente del Rotary Club Lecco, Paolo Vanini, che ha salutato con entusiasmo la Dirigente dell’Istituto G.Bertacchi, prof.ssa Stefania Perego, accompagnata dalle docenti Giulia Macciò e Ilaria Illy. Presenti quasi al completo gli studenti della classe 5ª A dell’indirizzo Professionale Cultura e Spettacolo, che hanno partecipato alla realizzazione del cortometraggio intitolato “Quando una porta si chiude”.

A coordinare il progetto per il Rotary Club Lecco è stata Donatella Crippa, che ha seguito tutte le fasi dell’iniziativa, dalla scrittura della sceneggiatura alla regia, dal montaggio alla realizzazione della colonna sonora. Durante l’incontro, dirigente e docenti hanno sottolineato l’importanza dell’esperienza, che ha permesso agli studenti di approfondire tutte le principali fasi della produzione cinematografica.

Dopo la proiezione del cortometraggio, ogni studente ha ricevuto un attestato di partecipazione, mentre Andrea Galbusera, autore della colonna sonora originale, ha ottenuto una targa di riconoscimento. La cerimonia si è chiusa con la consegna di una coppa commemorativa alla dirigente scolastica, a ricordo della partecipazione della classe 5ª A PCS al Premio Gavioli.

Infine, è stato svelato il tema dell’edizione 2025-2026: “AAA Storie Cercasi – Amore – Amicizia – Affettività”, a testimonianza del valore attribuito ai legami umani nella crescita dei giovani.

L’incontro si è concluso tra applausi e riconoscimenti da parte dei soci del Rotary Club Lecco, a testimonianza della qualità e della passione con cui gli studenti hanno affrontato il progetto.