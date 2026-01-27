In lista d’attesa dal 2018, Sportello Salute rincara: “Il paziente non è stato preso in carica”

La controreplica di Sportello Salute Lecco sulla vicenda dell’uomo che aspetta dal 2018 un’operazione all’ernia

LECCO – Una risposta tardiva e non adeguatamente motivata che evidenzia come, in ogni caso, una mancata presa in carico del paziente. I volontari di Sportello Salute Lecco non ci stanno e controreplicano alle affermazioni di Asst Lecco in merito al paziente inserito al 2018 in lista d’attesa per un intervento all’ernia ombelicale.

Di seguito il comunicato

In merito alla risposta fornita dall’Asst di Lecco, desta forte perplessità quanto dichiarato nel comunicato stampa, secondo cui il lungo tempo di attesa non sarebbe riconducibile alle liste d’attesa ma a “necessità cliniche complesse che non garantirebbero condizioni di sicurezza per l’esecuzione dell’intervento a breve termine”.

Tale affermazione emerge solo ora, a distanza di quasi otto anni dalla prima indicazione chirurgica, e non risulta coerente con il percorso clinico del paziente.

Il paziente, infatti, è stato:

sottoposto a tre visite specialistiche chirurgiche nel corso degli anni;

inserito per ben due volte in lista d’attesa per intervento di plastica erniaria;

classificato entrambe le volte con priorità B (entro 60 giorni), una priorità che presuppone la fattibilità e sicurezza dell’intervento entro tempi brevi.

Se davvero fossero state presenti, sin dall’inizio, condizioni cliniche tali da non consentire l’esecuzione dell’intervento in sicurezza, risulta difficile comprendere:

Perché il paziente non è mai stato informato di questa criticità, perché il paziente sia stato ripetutamente valutato idoneo e quindi inserito in lista d’attesa e soprattutto perché gli sia stata attribuita una priorità temporale incompatibile con una presunta complessità clinica impeditiva.

La comparsa, solo a posteriori e tramite comunicato stampa, della motivazione legata a una “situazione clinica complessa” appare quindi tardiva e non adeguatamente documentata, oltre a non trovare riscontro negli atti clinici e amministrativi precedenti.

Resta pertanto centrale il nodo della lista d’attesa, della mancata programmazione dell’intervento con la MANCATA PRESA IN CARICO del paziente, che ha prodotto un’attesa di anni in palese violazione delle norme vigenti in materia tale da compromettere il diritto alla salute dell’assistito.

Ci attendiamo quindi ora la presa in carico del paziente con accompagnamento all’intervento che dovrà essere eseguito il prima possibile.

SPORTELLO SALUTE LECCO