Intercultura. Oltre mille borse per studiare all’estero: un incontro a Lecco

LECCO – Oltre mille borse di studio e circa 60 destinazioni nel mondo per gli studenti delle scuole superiori che vogliono trascorrere un periodo di studio all’estero. Intercultura presenta a Lecco i programmi per l’anno scolastico 2027-2028, con una serata dedicata a ragazzi e famiglie per conoscere modalità di partecipazione, opportunità economiche e cosa significa vivere e studiare per un periodo in un altro Paese.

L’appuntamento è per giovedì 22 ottobre alle 20.30, nella sede di Confindustria in via Caprera 4 a Lecco. I volontari del Centro locale illustreranno il concorso, rivolto indicativamente a ragazze e ragazzi nati tra il 1° luglio 2009 e il 31 agosto 2012, e i programmi che permettono di frequentare una scuola all’estero vivendo con una famiglia del posto.

A portare la propria esperienza saranno anche alcuni studenti appena rientrati dall’estero, che racconteranno in prima persona il periodo trascorso fuori dall’Italia. Durante la serata ci sarà spazio anche per le domande di studenti e genitori e verranno approfondite le borse di studio riservate ai ragazzi della zona di Lecco. La partecipazione all’incontro è gratuita, previa iscrizione.

Per il 2027-2028 Intercultura mette complessivamente a disposizione oltre 1.000 borse di studio. Gli studenti con ISEE inferiore a 40mila euro possono concorrere per un sostegno economico che copre dal 25% al 100% della quota di partecipazione. I programmi sono inoltre compatibili con il bando ITACA di INPS, che negli ultimi anni ha consentito a più di 2mila studenti di partire.

Le iscrizioni al concorso resteranno aperte fino al 10 novembre. Il percorso comprende, oltre alla permanenza all’estero, una selezione finalizzata alla conoscenza di sé, una formazione prima, durante e dopo l’esperienza e un’assistenza attiva 24 ore su 24 garantita da una rete di oltre 5.500 volontari in Italia.

A dare la dimensione del programma sono anche i numeri dell’anno scolastico 2026-2027: circa 1.700 studenti italiani stanno svolgendo o hanno appena concluso un periodo di studio all’estero e dieci sono partiti da Lecco. Circa due partecipanti su tre hanno ricevuto contributi economici dall’associazione. L’Europa rappresenta il 37% delle destinazioni, seguita dall’America Latina con il 30%, mentre Nord America e Asia raccolgono entrambi il 14%.

L’esperienza interculturale riguarda anche chi sceglie di accogliere. Sono infatti aperte le candidature per le famiglie del territorio disponibili a ospitare uno studente internazionale: circa 600 ragazzi e ragazze provenienti da oltre 60 Paesi arrivano in Italia in questo periodo per programmi di diversa durata.

Per le informazioni sul territorio è possibile rivolgersi ad Alessandro Panzeri, responsabile Programmi all’Estero del Centro Locale di Lecco, al numero 391 7434995.