Interlaghi Coppa dei Bravi, Grael e Colombo guidano le classifiche prima del finale

Dopo due giornate di regate, gli equipaggi si giocano il Trofeo Kong e la Coppa Autocogliati Volkswagen

Grande partecipazione anche al Fuori Coppa dei Bravi, con Guido Meda e numerosi protagonisti della vela

LECCO – Si profila un finale combattuto per l’Interlaghi Coppa dei Bravi di vela, che dopo due giornate di regate nel Golfo di Lecco si avvia alla conclusione di oggi, domenica 15 novembre. La manifestazione, inserita nel calendario Fiv e organizzata dalla Società Canottieri Lecco, vede impegnate le imbarcazioni della classe H22 nelle prove di team race e di flotta, con in palio il Trofeo Kong e la Coppa Autocogliati Volkswagen.

Nella classifica provvisoria della team race, dopo due round robin, guidano le imbarcazioni timonate da Torben Grael e Riccardo Colombo, con 12 punti, seguite da Flavio Favini e Maria Vittoria Marchesini a quota 13. Terzi Tommaso Chieffi e Matteo Ivaldi con 16 punti, davanti a Matilda Talluri e Paola Amar a 19.

Sfida aperta anche nelle regate di flotta, dopo tre prove disputate con il Tivano, vento da Nord, e la Breva, vento da Sud. In testa, a pari merito con 7 punti, gli equipaggi di Torben Grael, con Renato Valtorta, Simone De Capitani, Paolo Cannatella e Giorgio Galli, e di Riccardo Colombo, affiancato da Achille Ciavatta, Davide Todeschini, Francesco Gatti e Oliviero Piovano. Grael occupa la prima posizione grazie a un successo parziale, mentre Matteo Ivaldi, terzo, potrebbe rientrare nella lotta per la Coppa Autocogliati grazie allo scarto previsto dopo la quarta prova. Seguono Paola Amar, Flavio Favini, Tommaso Chieffi, Maria Vittoria Marchesini e Matilda Talluri.

Le ultime regate hanno preso il via oggi, domenica 15 novembre, a partire dalle 8.30, con la premiazione prevista alle 14.30 alla Canottieri Lecco. Le prove vengono trasmesse in diretta su Facebook-Lecco FM. La manifestazione ha anche uno scopo benefico: le quote di iscrizione saranno devolute a “Projeto Grael”, la fondazione di Torben Grael impegnata nel sostegno ai bambini brasiliani in condizioni di disagio.

Accanto alle sfide in acqua, successo anche per il “Fuori Coppa dei Bravi”, la serata di venerdì promossa dalla Canottieri Lecco e dal Panathlon Club Lecco all’Auditorium “Plinio Agostoni” di Confindustria Lecco-Sondrio. Numerosi i partecipanti all’incontro, che ha riunito protagonisti della vela come Mauro Pelaschier, Torben Grael, Tommaso Chieffi, Flavio Favini e Maria Vittoria Marchesini, quest’ultima del team Luna Rossa.

A condurre il dibattito Guido Meda, commentatore di Sky, che ha accompagnato gli ospiti in un confronto sulla Coppa America, sul leggendario Moro di Venezia e su altri temi legati alla vela. Presenti anche Luca Oriani ed Eugenio Ruocco, rispettivamente direttore e vicedirettore de “Il Giornale della Vela”.

Spazio inoltre al parallelismo tra vela e volo a vela, con gli interventi di Riccardo Brigliardori, pluricampione internazionale di volo a vela, e Davide Casetti, velista e detentore del record di distanza libera in aliante. Il giornalista e panathleta Marco Corti ha poi intervistato da remoto Marco Trombetti, armatore dello Swan 65′ Translated 9, che parteciperà alla prossima Ocean Globe Race, sul tema “Vela e Intelligenza Artificiale”.

Ad aprire la serata era stato un omaggio al fotografo Carlo Borlenghi, con la proiezione di un filmato di cinque minuti dedicato ai suoi scatti più iconici. In sala anche la moglie Alessandra Tanghetti e il fratello Luciano.

Il saluto conclusivo è stato affidato a Michele Peccati, presidente della Canottieri Lecco. Presenti anche Riccardo Benedetti, presidente del Panathlon Club Lecco, il governatore dell’Area 2 Lombardia Attilio Belloli, l’assessore allo Sport del Comune di Lecco Lorella Cesana e numerosi partner della manifestazione.