La neve imbianca di nuovo il lecchese ma ora torna il sereno

Dopo giovedì, il secondo giorno di nevicate a bassa quota

Ma dal primo pomeriggio torna il sole. Weekend di bel tempo

LECCO – Ancora fiocchi sul lecchese: dopo la giornata di ieri, come previsto, anche nella mattinata di oggi, venerdì, la neve è tornata a scendere anche sulla nostra provincia.

In città il fenomeno è stato decisamente meno intenso che altrove, in Valsassina e in alcune zone della Brianza e dell’Alto Lago, i fiocchi sono scesi più copiosi.

Una breve parentesi invernale che si sta già esaurendo: dal primo pomeriggio è previsto un miglioramento e il grigiore del cielo sta già lasciando spazio a panorami decisamente suggestivi delle nostre montagne imbiancate.

Tra sabato e domenica non sono previste nuove precipitazioni, anzi il meteo dovrebbe regalare un fine settimana di bel tempo. Da lunedì tornano le piogge