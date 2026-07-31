La Scuola di Formazione Fabio Sassi compie vent’anni: un percorso tra assistenza, ricerca e comunità

Due decenni di attività hanno consolidato una rete di collaborazioni con il territorio, promuovendo competenze, confronto e sensibilizzazione sui temi della fragilità
Emilio Zanmarchi: “La leva formativa era essenziale per far crescere il movimento delle cure palliative”
LECCO – Vent’anni di formazione per diffondere la cultura delle cure palliative. L’Associazione Fabio Sassi celebra il ventesimo anniversario della propria Scuola di Formazione, nata per trasformare l’esperienza maturata accanto alle persone fragili e alle loro famiglie in competenze, conoscenze e occasioni di confronto tra professionisti, volontari e cittadini.
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