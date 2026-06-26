Laorca celebra la Madonna del Carmine: torna “La Terza de Löi” dal 16 al 20 luglio

Cinque giorni di appuntamenti tra fede, musica, cucina, intrattenimento e iniziative per grandi e bambini

Il momento centrale sarà domenica 19 luglio con la “Terza de Löi”, la Santa Messa solenne, la processione e la serata danzante con la Saverio Masolini Band

LECCO – Torna a Laorca la tradizionale Festa della Madonna del Carmine, conosciuta anche come “La Terza de Löi”, in programma dal 16 al 20 luglio. Cinque giorni di celebrazioni religiose, musica, intrattenimento e momenti di convivialità animeranno il rione lecchese, nel segno del motto dell’edizione 2026: “Casa sarà sempre casa”.

Ad aprire la manifestazione, giovedì 16 luglio, sarà un pomeriggio dedicato a grandi e piccoli a cura de Il Giglio, seguito dalla Santa Messa nella Chiesa del Cimitero. In serata spazio alla cena insieme con cucina gastronomica e pizzeria, alla baby dance e al quiz multimediale “Il Cervellone”.

Venerdì 17 luglio il programma proseguirà con la Santa Messa nella Chiesa del Cimitero, la cena, la baby dance, la serata karaoke con Dj Fiore e i giochi sui gonfiabili dedicati ai bambini.

Sabato 18 luglio la Santa Messa sarà celebrata nella Chiesa di Malavedo. La serata sarà quindi animata dalla cena insieme, dalla musica con Dj Striker e Przi e dai gonfiabili per i più piccoli.

Il momento centrale della festa sarà domenica 19 luglio, giornata della “Terza de Löi”. Alle 10 è in programma la Santa Messa solenne nella chiesa parrocchiale, mentre alle 18 partirà la processione dalla Chiesa del Cimitero. La serata proseguirà con la cucina gastronomica e pizzeria, la baby dance e il ballo con la Saverio Masolini Band.

La manifestazione si concluderà lunedì 20 luglio con la Santa Messa nella Chiesa del Cimitero dedicata a tutti i defunti, la cena insieme, la baby dance, la serata musicale con il complesso I Croccanti e, alle 22, l’estrazione della sottoscrizione a premi per le opere parrocchiali.

Per tutta la durata della festa sarà attivo il servizio di cucina gastronomica e pizzeria.