L’Arcivescovo Mario Delpini a Lecco per una serata di dialogo e riflessione

Giovedì 15 ottobre alle ore 21 l’incontro al Santuario della Beata Vergine della Vittoria, in via Trieste

L’attore Fabio Sarti aprirà la serata con la “Notte dell’Innominato”, poi il confronto sulla proposta pastorale 2026/2027

LECCO – L’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, sarà a Lecco per una serata di riflessione e dialogo sui temi della proposta pastorale 2026/2027. L’appuntamento è per giovedì 15 ottobre, alle ore 21, al Santuario della Beata Vergine della Vittoria, in via Trieste 1, dove si terrà l’incontro dal titolo “Un’onda di suono nella notte dell’inquietudine”.

Ad aprire la serata sarà l’attore Fabio Sarti, che proporrà una lettura della “Notte dell’Innominato”, uno dei passaggi più significativi dei “Promessi sposi” di Alessandro Manzoni. Il brano, incentrato sull’inquietudine interiore del personaggio e sulla possibilità di un cambiamento, introdurrà la riflessione sulla proposta pastorale della Diocesi di Milano per il 2026/2027, intitolata “Che allegria c’è? Di che godono tutti costoro?”.

L’immagine simbolo della proposta pastorale è proprio quella del suono delle campane che, nei “Promessi sposi”, raggiunge il castello dell’Innominato, interrompendo la sua notte di disperazione.

Dopo la lettura, spazio al confronto con l’Arcivescovo, che approfondirà i temi della proposta pastorale rispondendo alle domande di alcuni laici. L’incontro offrirà così l’occasione per riflettere sul cammino avviato dalla Diocesi lo scorso settembre e sulle questioni che interessano la comunità cristiana e la società contemporanea.

La serata si concluderà con un breve momento di preghiera.

L’invito è rivolto ai fedeli delle parrocchie di Lecco e della Zona pastorale III, ma anche a tutte le persone interessate a partecipare a un momento di ascolto e confronto sui temi della proposta pastorale.