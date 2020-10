Lecco, 182 casi Covid nelle ultime ore: i numeri Comune per Comune

Coronavirus, sono 182 gli ultimi casi registrati nel lecchese

Ecco in quali Comuni si sono riscontrati gli aumenti nei contagi

LECCO – Per il secondo giorno di fila, sfiorano i duecento i casi di Coronavirus registrati in provincia di Lecco. L’ultimo bollettino di mercoledì diffuso da Regione Lombardia riporta 182 nuovi positivi tra i tamponi effettuati in provincia di Lecco.

I numeri più consistenti di nuovi contagi si contano nel capoluogo, Lecco, con 24 casi nelle ultime 24 ore, segue Merate con 10 casi e altri comuni come Casatenovo, Oggiono, Missaglia, Colico, con nove nuovi casi ciascuno solo nell’ultima giornata. Numeri più contenuti negli altri comuni.

Ecco la tabella con i nuovi casi emersi nell’ultima giornata: