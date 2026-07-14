Lecco a Igualada per l’European Balloon Festival: al centro il progetto di scambio tra le scuole

L’assessore Alessandra Rota ha rappresentato il Comune durante la visita istituzionale a Igualada

La visita punta a promuovere progetti di mobilità internazionale tra gli istituti superiori di Lecco e Igualada, rafforzando il gemellaggio tra le due città

LECCO – Il Comune di Lecco ha preso parte, nello scorso fine settimana, all’European Balloon Festival di Igualada, tra i più importanti festival di mongolfiere dell’Europa meridionale, nell’ambito di una visita istituzionale dedicata ai rapporti tra le città gemellate. A rappresentare l’Amministrazione comunale è stata l’assessore con delega ai rapporti con le città gemellate Alessandra Rota, accompagnata dalla responsabile del servizio comunicazione dell’Ente e da una piccola delegazione del Comitato Gemellaggi del Comune di Lecco.

La delegazione lecchese è stata ricevuta ufficialmente in Municipio dal sindaco di Igualada Marc Castells, dall’assessore ai gemellaggi Maribel Cuadras, dal sindaco di Aksakovo (Bulgaria) Atanas Stoilov e dalla consigliera di Guimarães (Portogallo) Isabel Ferreira. Il programma è poi proseguito con una visita guidata nel centro storico della città catalana e agli iglú de vent, installazioni architettoniche effimere realizzate con la tela dei palloni aerostatici fuori uso.

Nel corso dell’incontro, l’assessore Alessandra Rota ha illustrato la volontà di avviare un possibile scambio tra gli istituti superiori di Lecco e Igualada attraverso progetti di mobilità internazionale.

“La visita ci ha fornito un’occasione per promuovere un possibile scambio tra le scuole superiori delle nostre due comunità attraverso progetti di mobilità internazionale. Sono infatti convinta che il valore di un gemellaggio si misuri soprattutto nella capacità di costruire relazioni concrete tra le persone e fornire opportunità per i giovani, rafforzandone i valori della cittadinanza europea. Desidero esprimere un sentito ringraziamento al sindaco di Igualada e ai comitati gemellaggi delle due città per la calorosa accoglienza, la disponibilità e per il costante impegno che rende vivo e significativo il nostro legame. Continuerò a lavorare affinché il progetto di scambio possa concretizzarsi nei prossimi mesi, offrendo ai nostri studenti un’importante occasione di crescita culturale, linguistica e personale”.