Lecco. Al Summer Camp Aurora un pomeriggio dedicato al primo soccorso

Tre volontari del Comitato di Lecco hanno portato un’ambulanza al camp, coinvolgendo i partecipanti in dimostrazioni pratiche e simulazioni

Il presidente Michele Cogliati: “La cosa fondamentale è insegnare fin da piccoli come allertare correttamente il 112”

LECCO – Salire a bordo di un’ambulanza, scoprirne il funzionamento e imparare come si effettua una chiamata al 112. È stata questa l’esperienza vissuta dai partecipanti al Summer Camp Aurora, che nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 luglio, hanno preso parte a un’attività organizzata in collaborazione con il Comitato di Lecco della Croce Rossa Italiana per avvicinare i più giovani ai temi del primo soccorso e della gestione delle emergenze.

A guidare l’incontro sono stati tre volontari della Croce Rossa di Lecco, Maria, Pierluigi e Alberto, arrivati al camp con un’ambulanza. I bambini hanno potuto osservare da vicino le principali attrezzature utilizzate durante gli interventi di emergenza, scoprirne il funzionamento e approfondire le basi del primo soccorso. Non sono mancati momenti pratici, con simulazioni ed esercitazioni che hanno coinvolto direttamente i bambini, chiamati a partecipare alle dimostrazioni insieme ai volontari. Un’attività che ha riscosso grande entusiasmo tra i partecipanti.

Si è trattato di una novità per il G.S. Aurora San Francesco, nata con l’obiettivo di diffondere fin dalla più giovane età la cultura sanitaria e la conoscenza del sistema di emergenza.

“Ho accolto con molto piacere la proposta di Barbara Badoni, responsabile del Summer Camp Aurora, perché ritengo sia importante sensibilizzare i più piccoli sui temi del primo soccorso – ha sottolineato il presidente dell’Aurora San Francesco Michele Cogliati -. La cosa fondamentale, che ogni cittadino dovrebbe conoscere, è saper allertare correttamente il sistema di emergenza chiamando il 112: prima lo si insegna e meglio è. I volontari sono stati molto bravi a spiegarlo ai ragazzi, che sono rimasti piacevolmente colpiti. Alcuni avevano persino timore dell’ambulanza, ma al termine dell’attività quella paura era scomparsa. Anche questo rappresenta un risvolto positivo dell’iniziativa”.

L’appuntamento con la Croce Rossa si è inserito nel programma del Summer Camp Aurora, promosso dal G.S. Aurora San Francesco e rivolto ai bambini nati tra il 2014 e il 2020. Ogni settimana il camp propone un percorso multisportivo che affianca alle discipline praticate dall’associazione – basket, calcio, volley e atletica – la possibilità di sperimentare nuove attività, come il rugby, la scherma e il Go Back, oltre ad escursioni in compagnia.

L’iniziativa di oggi, in conclusione, ha aggiunto al programma tradizionale un’esperienza diversa dal solito, capace di accendere nei bambini curiosità, domande e interesse per un tema importante come quello del primo soccorso, dimostrando che anche fuori dal campo si possono imparare lezioni preziose.