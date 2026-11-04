Lecco celebra il 4 Novembre: “La pace va riconquistata quotidianamente”

La cerimonia sul lungolago con autorità e studenti

Nel centenario dell’inaugurazione del monumento ai Caduti, gli interventi delle autorità hanno richiamato il valore della memoria, dell’unità nazionale e della responsabilità verso le nuove generazioni

LECCO – Cento anni di storia e di memoria per il Monumento ai Caduti di Lecco, inaugurato il 4 novembre 1926 e oggi al centro delle celebrazioni cittadine per il 4 Novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Una ricorrenza che, a 108 anni dalla fine della Prima guerra mondiale, ha riunito autorità civili e militari, associazioni e studenti nel ricordo di chi ha perso la vita per il Paese, tra riflessioni sul valore della pace e sulla responsabilità di trasmettere la memoria alle nuove generazioni.

La cerimonia ufficiale, organizzata da Prefettura, Provincia e Comune di Lecco, si è svolta questa mattina, mercoledì 4 novembre, alle 11, presso il Monumento ai Caduti sul lungolago Isonzo, dopo la Santa Messa celebrata al Santuario di Nostra Signora della Vittoria. Dopo l’alzabandiera accompagnato dall’Inno nazionale, sono state deposte le corone d’alloro in omaggio ai caduti. A seguire, la lettura del Bollettino della Vittoria e del messaggio del Presidente della Repubblica, prima degli interventi delle autorità.

A sottolineare il particolare significato della giornata è stato il sindaco di Lecco Filippo Boscagli, che ha richiamato il centenario dell’inaugurazione del monumento e il legame della città con le vicende dei conflitti mondiali, ricordando anche gli ospedali militari che in passato hanno trovato sede in edifici oggi destinati alle scuole.

Il primo cittadino ha sottolineato come la storia di Lecco sia segnata dai conflitti e dal sacrificio di molti suoi concittadini. Ha inoltre rivolto un pensiero ai quattro militari morti durante una missione di pace in Bosnia-Erzegovina, ringraziando le Forze Armate per il loro impegno nelle missioni internazionali.

“Lecco sarà sempre al fianco di chi costruisce occasioni di unità e di pace, tra le mura del Paese o nelle più estreme periferie della Terra, perché la pace va riconquistata quotidianamente”, ha affermato Boscagli.

Un intervento particolarmente personale è stato quello della presidente della Provincia Alessandra Hofmann, che ha scelto di riflettere sul significato della ricorrenza non soltanto come rappresentante delle istituzioni, ma anche come madre.

“Quando leggiamo i nomi delle persone sui monumenti ai caduti, spesso sorvoliamo su un dettaglio: erano ragazzi. Molti avevano 18, 19, vent’anni, esattamente come mio figlio”, ha ricordato, sottolineando come giovani provenienti da regioni diverse, che parlavano dialetti differenti, abbiano imparato nelle trincee a sentirsi parte di una stessa comunità, pagando un prezzo altissimo per l’unità nazionale.

Hofmann ha quindi richiamato le immagini delle recenti manifestazioni sfociate in episodi di violenza, soffermandosi sulla giovane età sia di chi partecipa agli scontri sia degli appartenenti alle forze dell’ordine chiamati a intervenire. “Una mamma non può scegliere fra i suoi figli, ma può e deve dire con chiarezza da che parte sta: dalla parte della legge, del rispetto e della vita”, ha affermato, invitando gli adulti a interrogarsi sulla propria responsabilità educativa.

“L’unità nazionale non è solo una pagina della nostra storia. È una scelta che tutti noi facciamo ogni giorno, nelle nostre famiglie, nelle scuole, nelle istituzioni e nelle piazze”, ha aggiunto, esprimendo gratitudine verso quanti indossano una divisa per tutelare la sicurezza e la libertà dei cittadini.

A prendere la parola è stato anche il presidente di Assoarma Lecco, il Grande Ufficiale Filippo Di Lelio, che ha affidato il proprio intervento a una testimonianza personale. “La guerra l’ho conosciuta da bambino. Nel 1943 avevo appena otto anni, quando fui costretto a lasciare la mia Sperlonga e a trovare rifugio sui monti Aurunci”, ha raccontato, ricordando la paura e le sofferenze di quegli anni.

Un’esperienza dalla quale è nato il suo richiamo alla fragilità della pace, che “non è mai conquistata una volta per tutte”. Rivolgendosi in particolare agli studenti, Di Lelio ha spiegato il significato del Tricolore offerto da Assoarma: non soltanto un simbolo nazionale, ma un richiamo alla storia e ai sacrifici delle generazioni precedenti. “Il vostro compito sarà quello di costruire questi valori, non con le armi, ma con lo studio, l’onestà e il rispetto”, ha sottolineato, ricordando che la pace comincia dai comportamenti quotidiani.

“Memoria e gratitudine” sono state invece le parole scelte dal prefetto di Lecco Paolo Ponta per riassumere il significato del 4 Novembre. Memoria dell’unità nazionale, portata a compimento con la conclusione della Prima guerra mondiale, e gratitudine verso le Forze Armate per i sacrifici affrontati nel corso della storia e per il servizio prestato ancora oggi.

Anche il prefetto ha ricordato i quattro militari morti il 29 ottobre in Bosnia-Erzegovina: Simone Ruggia, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci, richiamando il contributo delle Forze Armate alla difesa del Paese, alla sicurezza, alle missioni internazionali e al soccorso delle popolazioni colpite dalle calamità.

“I nomi incisi su questo monumento non possono essere visti come un semplice elenco: ciascuno di loro ricorda una giovane vita spezzata, una persona che non ha più fatto ritorno alla propria casa e ai propri affetti”, ha osservato Ponta.

Guardando ai conflitti che continuano a segnare il mondo, il prefetto ha ribadito come la pace debba essere costruita anche attraverso il rispetto reciproco e l’educazione, richiamando gli articoli 11 e 52 della Costituzione, dedicati rispettivamente al ripudio della guerra e alla difesa della Patria.

Proprio ai più giovani è stata affidata la parte conclusiva della cerimonia. Gli studenti del liceo Bertacchi e della scuola primaria De Amicis, coinvolti nel progetto UNICEF “Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, hanno proposto letture tratte da opere dedicate alla guerra e alla memoria, tra cui “Italia” di Giuseppe Ungaretti, “Il sergente nella neve” di Mario Rigoni Stern, “Nei campi di Fiandra” di John McCrae e “Niente di nuovo sul fronte occidentale”.

“Voi non rappresentate solo il futuro, voi siete già il nostro presente”, ha detto Ponta rivolgendosi agli studenti, sottolineando il valore dell’educazione, della gentilezza e della cultura nella costruzione di una società più pacifica.

Le celebrazioni del 4 Novembre proseguiranno nel pomeriggio, alle 17, con l’ammainabandiera, mentre alle 21, al Santuario di Nostra Signora della Vittoria, è in programma il XXVII Concerto della Vittoria e della Pace, con il Coro Alpino Lecchese, il Coro A.N.A. dell’Adda e il laboratorio “Cantate Incantate”.