Lecco. Chiude dopo oltre 70 anni lo storico Panificio Negri di Castello

Alla vigilia della chiusura Bruno e Ferruccio Negri hanno ricevuto il saluto di una delegazione di Confcommercio Lecco

Ferruccio Negri: “Sono stati anni belli e intensi, per un lavoro che ho sempre amato tantissimo”

LECCO – Dopo oltre settant’anni di attività si prepara a chiudere uno dei negozi storici del rione di Castello. Sabato 30 maggio sarà infatti l’ultimo giorno di apertura del Panificio Negri di corso Matteotti 65, di fronte al Parco Belgiojoso e da generazioni punto di riferimento per il quartiere.

A salutare clienti e amici saranno i fratelli Bruno Negri, 80 anni, e Ferruccio Negri, 71, che per decenni hanno gestito l’attività insieme alla sorella Antonella, scomparsa nel giugno 2019. Il panificio era stato ereditato dai genitori, Maria Tavecchio e Luigi Negri, che dopo il matrimonio nel 1945 avevano aperto il primo negozio sempre in corso Matteotti, nell’area dove oggi si trova la Farmacia di Castello. Successivamente l’attività si era trasferita in via Fogazzaro per poi approdare, nel 1952, nell’attuale sede.

Quella del Panificio Negri è stata una presenza costante nella vita del quartiere. Un negozio dove il rapporto con la clientela è andato ben oltre la semplice vendita di pane, affettati, focacce, dolci e tanti altri prodotti, trasformandosi negli anni in un legame fatto di conoscenza reciproca e familiarità. In questi giorni sono numerose le persone che entrano nel negozio anche soltanto per un saluto o per condividere un ricordo.

“Siamo stati un punto di riferimento per tantissimi. In questi giorni in molti vengono anche solo per salutarci, ricordano qualche aneddoto e ci salutano con grande affetto – spiega Ferruccio, entrato nel panificio nel 1972 e da sempre in prima fila per il progetto del Pane Sospeso di Confcommercio Lecco – Sono stati anni belli e intensi, per un lavoro che ho sempre amato tantissimo. Ma ora era arrivato il momento di smettere”.

Oggi, venerdì 29 maggio, alla vigilia della chiusura definitiva del negozio, una delegazione di Confcommercio Lecco composta dal direttore Alberto Riva, dal past president e panificatore Peppino Ciresa e dal funzionario Paolo Sala ha voluto portare il proprio saluto a Bruno e Ferruccio Negri.

Visibilmente commosso anche Bruno, che aveva iniziato a lavorare nel negozio nel 1962, a soli 16 anni, e che in questi ultimi giorni continua a ricevere testimonianze di affetto da parte dei clienti. Un affetto costruito negli anni grazie a una presenza discreta, fatta di gentilezza e cortesia, che ha lasciato un ricordo profondo in generazioni di lecchesi e nei tanti bambini che, dopo un pomeriggio trascorso al Parco Belgiojoso, si fermavano nel negozio per una merenda o una bibita fresca.

Per i fratelli Negri si chiude così una lunga storia professionale e familiare che ha accompagnato per decenni la vita del rione di Castello. Il pensionamento, però, non significherà inattività. Ferruccio è pronto a dare una mano alla moglie Fulvia Nava nella tabaccheria di corso Martiri, mentre Bruno affiancherà il figlio Francesco nella tabaccheria di Germanedo.