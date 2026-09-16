Lecco. Domenico Mastromatteo aderisce a Forza Italia: “Un ritorno a casa”

Il consigliere comunale ringrazia Filippo Boscagli e la lista civica e ritrova Roberto Gagliardi, con cui aveva condiviso il Movimento Giovanile
Il consigliere comunale richiama le proprie radici politiche e indica Silvio Berlusconi come “un faro e un punto di riferimento”
LECCO – Domenico Mastromatteo aderisce a Forza Italia. Il consigliere comunale lecchese annuncia la scelta parlando di un “ritorno a casa” e rivolge un ringraziamento a Filippo Boscagli e alle persone della lista civica con cui ha condiviso il proprio percorso.
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