Lecco. Domenico Mastromatteo aderisce a Forza Italia: “Un ritorno a casa”

“Ci sono momenti nella vita in cui devi ascoltare quello che hai dentro e fare una scelta di cuore, trasparente e sincera – afferma Mastromatteo -. La mia adesione a Forza Italia non è un calcolo, è il compimento di una storia. Mi sono sempre riconosciuto nei valori di questo movimento e ho sempre visto in Silvio Berlusconi un faro e un punto di riferimento”.

Proprio a Silvio Berlusconi Mastromatteo dedica una parte della sua riflessione, definendolo “un gigante” e “un maestro di vita e d’impresa”. Il consigliere richiama i valori del lavoro, dell’intuizione e della determinazione, mettendoli in relazione con la propria esperienza professionale nella ristorazione e con i sacrifici che questa comporta.

Nel passaggio a Forza Italia, Mastromatteo ringrazia Filippo Boscagli e la lista civica: “Abbiamo condiviso una strada bellissima, fatta di lealtà, battaglie sudate e un amore viscerale per Lecco. Il mio rispetto e la mia gratitudine per ciascuno di loro resteranno totali”. La scelta, spiega, rappresenta però un ritorno alle origini: “Forza Italia è l’ambiente politico da cui provengo, dove affondano le mie radici e di cui sono sempre stato parte attiva“.

Nel nuovo percorso Mastromatteo ritrova Roberto Gagliardi, con il quale ricorda di aver condiviso gli anni del Movimento Giovanile. “Riavviare questo cammino insieme mi riempie di orgoglio. Vogliamo mettere tutta la nostra energia al servizio del territorio, per dare forza e concretezza al gran lavoro che Forza Italia sta portando avanti a Lecco e in tutta la provincia”. L’attenzione, aggiunge, è rivolta anche ai giovani e alla possibilità per loro di costruire il proprio futuro in città.

Il consigliere si dice quindi pronto a lavorare con il capogruppo Gianni Caravia, con la presidente del Consiglio comunale Virginia Tentori e con il resto della squadra. “Con la concretezza di sempre e tanta umiltà, da oggi mi metto al lavoro per la nostra Lecco”.

A riaccoglierlo è il segretario provinciale Roberto Gagliardi. “Riaccogliere Domenico in Forza Italia non è solo una grande notizia politica, è una gioia umana profonda. Domenico è un amico, una persona vera, un lavoratore che sa cosa significa fare sacrifici e stare in mezzo alla gente con umiltà e passione”. Per Gagliardi, la scelta di Mastromatteo testimonia inoltre il lavoro di radicamento che il partito sta portando avanti sul territorio.

Il segretario provinciale richiama anche il ruolo delle figure con maggiore esperienza politica, sottolineando l’importanza dello spirito di squadra, della formazione e della disponibilità a imparare. Quindi guarda ai prossimi appuntamenti: “È il momento del coraggio: abbiamo importanti appuntamenti sulla nostra strada e serve che la politica di centrodestra sia coerente, solida e pronta alle sfide territoriali che ci attendono. Da oggi torniamo a lottare insieme, con ancora più cuore ed entusiasmo, per il bene di Lecco e di tutta la nostra provincia”.