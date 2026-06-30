Lecco, due nuovi alberi monumentali entrano nell’elenco di Regione Lombardia

Riconosciuti un gelso nero ad Abbadia Lariana e un acero montano a Introbio

In Lombardia gli esemplari tutelati salgono a 497

LECCO – Cresce il patrimonio degli alberi monumentali della Lombardia e anche il Lecchese contribuisce all’aggiornamento del censimento regionale 2026. Sono infatti due i nuovi esemplari inseriti nell’elenco approvato dalla Giunta regionale, portando a 497 il numero complessivo degli alberi monumentali presenti sul territorio lombardo.

Nel dettaglio, il primo riconoscimento riguarda un gelso nero (Morus nigra) situato in via Lungolago ad Abbadia Lariana. L’albero è stato dichiarato monumentale per le sue dimensioni e il suo valore storico.

Il secondo esemplare si trova invece a Introbio, in località Biandino, lungo via Pindemonte. Si tratta di un acero montano (Acer pseudoplatanus). In questo caso il riconoscimento è legato sia all’età e alle dimensioni sia alla particolare forma e al portamento della pianta.

Complessivamente, nell’aggiornamento 2026 sono stati inseriti 28 nuovi alberi monumentali distribuiti in nove province lombarde, mentre tre esemplari sono stati rimossi dall’elenco a causa delle cattive condizioni vegetative e di problemi di stabilità.

“L’inserimento di nuovi alberi monumentali nell’elenco regionale è sempre un’emozione – ha dichiarato l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi –. Oltre a essere un patrimonio dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, molte di queste piante sono state testimoni silenziose della storia. Chi amministra ha la responsabilità di valorizzare e tutelare queste autentiche gemme del territorio, preziose custodi di tradizioni, identità e memoria”.

Il censimento degli alberi monumentali viene aggiornato ogni anno sulla base delle segnalazioni dei Comuni, esaminate da Regione Lombardia con il supporto dei Carabinieri Forestali. Una volta verificati i requisiti previsti dalla normativa, gli esemplari vengono inseriti nell’elenco regionale e successivamente trasmessi al Ministero dell’Agricoltura per l’inserimento nell’elenco nazionale.

ALBERI MONUMENTALI 2026