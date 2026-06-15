Lecco, Emergency porta in scena “C’era una volta la guerra” per la Giornata Mondiale del Rifugiato

L’appuntamento è in programma sabato 20 giugno alle 21 al Teatro Invito, nell’ambito delle iniziative promosse sul territorio lecchese

Attraverso parole, musica e narrazione, lo spettacolo invita a riflettere sulla guerra e sulle possibilità di costruire alternative di pace

LECCO – Uno spettacolo teatrale per riflettere sulla guerra, sulle migrazioni forzate e sulla possibilità di costruire alternative di pace. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, celebrata il 20 giugno, il progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) “Lecco: una provincia accogliente”, insieme al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci della Provincia di Lecco e al Consorzio Consolida, ha organizzato lo spettacolo di Emergency “C’era una volta la guerra”, in programma sabato 20 giugno alle ore 21 al Teatro Invito di Lecco, in via Ugo Foscolo 42.

L’iniziativa rappresenta il momento centrale del calendario di eventi organizzato sul territorio lecchese per celebrare la ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite e dedicata alla sensibilizzazione sui temi delle migrazioni forzate, dell’accoglienza e dei diritti delle persone rifugiate.

“C’era una volta la guerra” prende avvio dall’immagine simbolica del Doomsday Clock, l’orologio dell’apocalisse che oggi segna pochi secondi alla mezzanotte, per accompagnare il pubblico in una riflessione sulla guerra e sulla possibilità di immaginare un futuro diverso.

Attraverso parole, musica e narrazione, lo spettacolo intreccia storie reali di donne e uomini che, in momenti cruciali della storia, hanno scelto di opporsi alla logica della violenza e del conflitto. Lo spettacolo propone così uno sguardo che considera la pace non come un’utopia irraggiungibile, ma come una possibilità concreta da costruire attraverso responsabilità, consapevolezza e partecipazione collettiva, un messaggio particolarmente significativo in una fase storica segnata da conflitti, crisi umanitarie e milioni di persone costrette a lasciare le proprie case.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili. Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito www.rifugiatolecco.it e sulle pagine social dedicate.