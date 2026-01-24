Lecco in piazza per il popolo iraniano: manifestazione di solidarietà il 25 gennaio

L’iniziativa promossa da Azione Lecco con Orizzonte per Lecco vuole dare voce alla comunità iraniana e ribadire i valori di libertà e dignità umana

Domani, domenica 25 gennaio, in Piazza XX Settembre

LECCO – Domani, 25 gennaio 2026, alle 11.30, Piazza XX Settembre ospiterà una manifestazione a sostegno del popolo iraniano, promossa da Azione Lecco con Orizzonte per Lecco. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio alla comunità iraniana presente sul territorio, affinché possa raccontare cosa sta accadendo in Iran negli ultimi mesi e anni.

Il direttivo dell’associazione sottolinea che la mobilitazione non riguarda solo questioni internazionali, ma valori fondamentali condivisi da tutta la società italiana: libertà, dignità e rispetto della vita umana: “Questi valori non sono solo scritti nella nostra Carta costituzionale, ma fanno parte del DNA di noi italiani e delle nostre radici storiche e culturali. Basti citare l’eredità lasciata da Cesare Beccaria.”

“Per questo, quello che avviene in Iran ci riguarda e non può lasciarci indifferenti o distanti: se ci dimentichiamo dei nostri valori, conquistati con tanta fatica nei secoli, ci dimentichiamo di noi stessi. Un tradimento in primis all’Italia e, in secondo luogo, a chi – nel mondo – guarda a noi come un riferimento, come una grande democrazia.”

All’appello hanno risposto numerose realtà locali, tra cui il Movimento Federalista Europeo di Lecco, le associazioni Cassago Chiama Chernobyl, L’Asino di Buridano, il Comitato TEO per la vita, il Senatore Marco Lombardo, oltre alle segreterie della Lega Lecco e di Forza Italia Lecco. L’invito a partecipare è aperto a tutte le associazioni, partiti politici e cittadini interessati a unirsi alla comunità iraniana lecchese.