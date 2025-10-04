Lecco inaugura le Messe per la pace: l’Arcivescovo Delpini in città il 9 ottobre

Ad ottobre, in tutte le zone pastorali della Diocesi di Milano, momenti di preghiera e rosario per invocare il dono della pace

Primo appuntamento giovedì 9 ottobre nella Basilica di San Nicolò di Lecco alle ore 6.30

MILANO – La Diocesi di Milano promuove per il mese di ottobre una serie di celebrazioni speciali dedicate alla pace, con una Messa presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini in ciascuna delle sette Zone pastorali. L’iniziativa prenderà il via giovedì 9 ottobre a Lecco, nella Basilica di San Nicolò, alle ore 6.30, con la partecipazione dei vicari episcopali e l’invito a tutte le parrocchie della zona a celebrare nello stesso giorno e nello stesso orario.

L’iniziativa si inserisce nella serie di appelli di Papa Leone XIV e del messaggio dei vescovi italiani, che invitano a intensificare la preghiera per la pace, soprattutto in un contesto segnato da conflitti che causano morte e sofferenza in tutto il mondo.

“Il nostro desiderio che ci sia pace tra i popoli è frustrato dalla constatazione di guerre che causano morte, distruzione e sofferenze indicibili in ogni parte della terra, guerre raccontate ogni giorno e guerre dimenticate da anni – afferma mons. Delpini –. Gli appelli per la pace cadono nel vuoto. In questo senso di impotenza, i cristiani sono chiamati a rinnovare la fede in Gesù Cristo, principe di pace, e l’impegno nell’educare alla pace”.

Per tutto il mese di ottobre, le comunità sono invitate a pregare il rosario per la pace e a partecipare alla preghiera in Piazza San Pietro sabato 11 ottobre alle ore 18. Le Messe speciali vogliono unire le comunità della Diocesi nella stessa intenzione di preghiera.

Questo il programma delle celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo: