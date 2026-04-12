Lecco, incontro sull’adozione alla Casa della Carità: focus sulle relazioni in adolescenza

Raccontiamo l’Adozione Odv propone una serata con Alessandra Barzaghi per riflettere sulle dinamiche emotive degli adottati

Venerdì 24 aprile alle 21 presso la Casa della Carità – Caritas

LECCO – Un momento di riflessione e confronto sulle dinamiche dell’adozione e sulle relazioni familiari quando queste diventano complesse o faticose. È l’obiettivo dell’incontro promosso dall’associazione Raccontiamo l’Adozione Odv, in programma venerdì 24 aprile alle ore 21.00 presso la Casa della Carità – Caritas di via S. Nicolò 9 a Lecco.

La serata, dal titolo “Quando stare in relazione diventa faticoso – L’esperienza degli adottati nel tempo tra preadolescenza, adolescenza ed età adulta”, sarà guidata da Alessandra Pritie Maria Barzaghi, figlia e mamma adottiva, oltre che autrice del libro “Le verità dei figli adottivi”.

L’iniziativa nasce con l’intento di offrire uno sguardo approfondito sul vissuto degli adottati diventati adulti, con particolare attenzione alle difficoltà relazionali che possono emergere nelle diverse fasi della crescita. Un’occasione pensata per supportare i genitori adottivi nella comprensione dei cambiamenti emotivi e comportamentali dei figli, fornendo strumenti di lettura utili ad affrontare situazioni di tensione o disagio.

Raccontiamo l’Adozione Odv promuove da anni attività di sensibilizzazione e formazione sul tema dell’adozione, attraverso incontri, percorsi formativi e momenti di ascolto rivolti a famiglie e cittadini interessati ad approfondire la cultura adottiva, con particolare attenzione ai bisogni emotivi dei minori e alla crescita consapevole dei genitori.

L’incontro è a numero chiuso e richiede iscrizione tramite il sito www.raccontiamoladozione.net. Per informazioni è possibile contattare il numero 331 3180311 o scrivere all’indirizzo email info@raccontiamoladozione.net.