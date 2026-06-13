Lecco. La Lega Abolizione Caccia chiede di limitare i fuochi dei festeggiamenti patronali

L’associazione si è rivolta al Comune chiedendo di ridurre l’impatto dei fuochi pirotecnici su animali domestici e fauna selvatica

Tra le proposte avanzate l’adozione di spettacoli silenziosi o la riduzione degli effetti sonori

LECCO – Limitare gli spari pirotecnici in occasione dei festeggiamenti patronali di fine giugno per ridurre l’impatto sugli animali domestici e sulla fauna selvatica. È la richiesta avanzata dalla Lega per l’Abolizione Caccia – Sezione Provinciale di Lecco – all’Amministrazione comunale.

Attraverso una lettera indirizzata al sindaco e alla Giunta, l’associazione, facendosi portavoce anche di numerosi proprietari di animali d’affezione residenti in città, richiama l’attenzione sui disagi che le detonazioni provocherebbero a cani, gatti e altri animali da compagnia. Secondo quanto evidenziato, i forti rumori possono causare stati di panico e stress, con conseguenze che vanno dalle fughe improvvise ai comportamenti autolesionistici, fino a tachicardia e problemi di salute nei soggetti più anziani o più fragili.

La Lega per l’Abolizione Caccia sottolinea inoltre le possibili ripercussioni sulla fauna selvatica. Secondo l’associazione, la vicinanza del territorio comunale al lago e alle aree montane circostanti, habitat di numerose specie animali, renderebbe particolarmente delicato l’impatto delle esplosioni. Sempre secondo quanto riferito, il rumore intenso e improvviso potrebbe disorientare gli animali selvatici, inducendoli ad abbandonare il proprio territorio e aumentando il rischio di attraversamenti stradali con possibili conseguenze per la sicurezza degli automobilisti.

Alla luce di queste considerazioni, l’associazione chiede al Comune di valutare l’adozione di spettacoli pirotecnici silenziosi, che la stessa Lega per l’Abolizione Caccia sottolinea essere già stati adottati da numerosi Comuni italiani ed europei. In alternativa, viene proposta una riduzione del numero e dell’intensità degli spari, privilegiando gli effetti luminosi rispetto a quelli sonori.

“Siamo convinti che la tradizione dei festeggiamenti possa essere pienamente valorizzata anche nel rispetto del benessere animale e della sicurezza pubblica”, scrive il referente provinciale della Lega per l’Abolizione Caccia, Sandro Lavelli, che conclude esprimendo la disponibilità dell’associazione a eventuali approfondimenti e confronti con l’Amministrazione comunale.