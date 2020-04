Lecco. Lavori in via Resinelli dal 4 maggio, sosta vietata

LECCO – Per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in via Resinelli e per garantire la sicurezza dei pedoni e dei veicoli in transito, si rendono necessarie alcune modifiche viabilistiche, che riguarderanno tutti gli stalli presenti lungo la via, compresi quelli riservati ai veicoli muniti di contrassegno per la sosta dei residenti nella ZPRU del centro. Lo fa sapere il Comune.

A partire dalle 8.30 di lunedì 4 maggio in via Resinelli, su entrambi i lati, è infatti istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata.

Per consentire la sosta dei possessori del contrassegno ZPRU del centro verranno riservati degli stalli in via Parini, lungo il lato destro in direzione ascendente, dall’intersezione di via Nino Bixio al civico 20. Tali modifiche saranno indicate sul posto dalla relativa apposita cartellonistica e perdureranno per tutta la durata del cantiere, previsto fino al 31 luglio.