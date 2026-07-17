Lecco, nuovo traguardo per la Chirurgia Vascolare: primo trattamento endovascolare dell’arco aortico

Eseguito il terzo intervento in Italia con una tecnologia innovativa su una paziente di 74 anni non operabile con la chirurgia tradizionale

L’ASST Lecco si conferma centro di riferimento per le patologie aortiche complesse

LECCO – Nuovo importante risultato per la Chirurgia Vascolare dell’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, che ha eseguito con successo il primo trattamento completamente endovascolare dell’arco aortico nella struttura lecchese.

L’intervento ha riguardato un raro e complesso pseudoaneurisma del tronco anonimo, una patologia caratterizzata da un elevato rischio di rottura e da conseguenze potenzialmente molto gravi. La procedura è stata realizzata utilizzando il nuovo Hector™ Multi-branched Thoracic Stent Graft System, innovativo dispositivo dedicato al trattamento delle patologie dell’arco aortico.

Si tratta del terzo intervento eseguito in Italia con questa tecnologia, un risultato che conferma il ruolo dell’ASST di Lecco tra i centri nazionali più avanzati nell’utilizzo delle soluzioni mini-invasive per la chirurgia aortica.

L’intervento è stato effettuato su una paziente valtellinese di 74 anni, affetta da pseudoaneurisma del tronco anonimo. Le sue condizioni cliniche, caratterizzate da importanti problematiche polmonari, non consentivano il ricorso alla chirurgia tradizionale con apertura dello sterno e circolazione extracorporea. Per questo motivo gli specialisti hanno optato per una procedura completamente endovascolare.

L’operazione è stata eseguita dall’Aortic Team dell’Ospedale Manzoni, un gruppo multidisciplinare composto da chirurghi vascolari, radiologi, anestesisti e personale infermieristico.

L’équipe era formata dai chirurghi vascolari Giovanni Rossi, Alessandro Molinari, Sara Segreti, Marco Ferraresi, Moad Al Aidroos e Janko Jovanovic, dai radiologi Giovanni Leati e Paolo Faccioli, dagli anestesisti Pietro Carboni e Lisa Tizzoni e dagli infermieri Claudia Zucchi, Denise Ricchieri, Graziana Marrese e Alice Menaballi.

L’impianto dell’endoprotesi è stato completato con successo e la paziente è stata dimessa dopo una settimana. La successiva TC di controllo non ha evidenziato complicanze, confermando il buon esito della procedura.

L’utilizzo del sistema Hector™ rappresenta un’evoluzione significativa nel trattamento delle patologie dell’arco aortico. La nuova tecnologia consente infatti di intervenire attraverso un approccio totalmente endovascolare, evitando gli interventi chirurgici più invasivi che prevedono sternotomia e circolazione extracorporea.

Una possibilità particolarmente importante per pazienti anziani o fragili, affetti da altre patologie, che potrebbero non essere candidabili alla chirurgia tradizionale.

“Questo risultato è il frutto di un lavoro multidisciplinare e di un percorso che negli anni ha portato il nostro ospedale ad essere all’avanguardia nell’utilizzo delle tecnologie più innovative per il trattamento mini-invasivo delle patologie aortiche – commenta Giovanni Rossi, direttore del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare dell’ASST di Lecco e direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare –. L’introduzione di questa nuova tecnologia completa ulteriormente l’offerta terapeutica per i pazienti con patologie dell’arco aortico e conferma la Chirurgia Vascolare dell’Ospedale Manzoni di Lecco come centro di riferimento nazionale in questo ambito”.

Un ulteriore passo avanti, dunque, per la sanità lecchese, che continua a investire in innovazione tecnologica e collaborazione tra specialità per offrire cure sempre più efficaci e meno invasive.