Lecco riscopre la sua storia: successo per gli eventi tra Arlenico, Maggianico e il Laminatoio

Sabato 20 giugno la città è stata animata da una serie di iniziative promosse in sinergia da diverse associazioni culturali del territorio

Quasi duecento persone hanno preso parte all’evento organizzato nell’ambito del progetto “Frazioni di musica”

LECCO – Una giornata all’insegna della cultura, della storia e della riscoperta del territorio ha animato sabato 20 giugno la città, grazie a una serie di iniziative promosse da diverse associazioni cittadine, spesso in sinergia tra loro.

In mattinata Officina Gerenzone Aps, in collaborazione con Feralpi Group, ha proposto una partecipata visita al Laminatoio di Arlenico, iniziativa inserita nel contesto delle celebrazioni per i 130 anni dalla fondazione dell’Acciaieria e Ferriera del Caleotto. I partecipanti sono stati accolti dai volontari di Officina Gerenzone, che hanno illustrato la storia del complesso, mentre alcuni dipendenti volontari dell’azienda hanno accompagnato i gruppi all’interno dei capannoni, mostrando il processo di laminazione delle billette d’acciaio fino alla produzione delle matasse di vergella destinate al mercato. Il successo dell’iniziativa ha confermato l’interesse della città verso i luoghi simbolo della tradizione metallurgica lecchese.

Nel pomeriggio è stata invece la Banda Giuseppe Verdi di San Giovanni a proporre un appuntamento nell’ambito del progetto “Frazioni di musica“, sostenuto dal bando “Arti dal Vivo” della Fondazione Comunitaria del Lecchese. Quasi duecento persone hanno preso parte al percorso alla scoperta di luoghi conosciuti ma generalmente non accessibili. La prima tappa si è svolta nel chiostro dell’ex monastero di Santa Maria Maddalena di Arlenico, oggi noto come Seminario, dove la banda ha eseguito alcuni brani introdotti dal musicologo Angelo Rusconi. I volontari dell’Associazione Giuseppe Bovara hanno poi raccontato la storia dell’antico cenobio e della sua trasformazione in Seminario inferiore, intervento firmato dall’architetto Leopoldo Pollach, impegnato nello stesso periodo anche nella realizzazione di Villa Badoni per la principessa Giovanna Barbiano di Belgiojoso d’Este nata Mellerio.

Grazie alla disponibilità della comunità ortodossa, attuale utilizzatrice degli spazi, i partecipanti hanno potuto visitare anche la chiesa di Santa Maria Maddalena, illustrata da Umberto Calvi. Ultima tappa del percorso è stato un complesso rurale recentemente recuperato, dove il presidente di Officina Gerenzone Paolo Colombo ha approfondito il legame del luogo con la tradizione agricola e serica del Lecchese.

Contemporaneamente, a Villa Ponchielli Gerosa Crotta di Maggianico, si è svolta una sfilata di abiti da sposa con finalità benefica, promossa dalle associazioni che negli ultimi anni hanno favorito la riscoperta della villa e del parco attraverso aperture straordinarie. L’iniziativa, intervallata da un rinfresco e seguita da un pic-nic finale, ha richiamato numerosi partecipanti, che hanno potuto conoscere anche la storia della villeggiatura ponchielliana grazie ai volontari dell’Associazione Bovara.

Accompagnata dal cielo sereno e dal clima estivo, la giornata ha evidenziato come la collaborazione tra le diverse realtà associative del territorio possa dare vita a iniziative capaci di richiamare l’interesse non solo dei lecchesi, ma anche di visitatori provenienti da fuori città.