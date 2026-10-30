Lecco. Sciopero generale nazionale: circa 300 in piazza contro guerre e riarmo

Il raduno stamattina in piazza Diaz, poi il corteo attraverso la città

Tra le rivendicazioni aumenti salariali, sostegno alla Palestina e maggiori investimenti nei servizi pubblici. Corrado Conti: “La battaglia non è finita, inizia adesso”

LECCO – “La battaglia non è finita, inizia adesso”. Sono le parole pronunciate da Corrado Conti, portavoce del Coordinamento lecchese Stop al genocidio, durante la manifestazione che questa mattina, venerdì 30 ottobre, ha riunito circa 300 persone in piazza Diaz, a Lecco, in concomitanza con lo sciopero generale nazionale. Al centro della protesta, l’opposizione alle guerre e al riarmo, le rivendicazioni salariali, il sostegno alla popolazione palestinese e le critiche alle politiche economiche e di sicurezza.

Il raduno, iniziato alle 9, è stato accompagnato da diversi interventi prima della partenza del corteo. Alla mobilitazione hanno preso parte anche Lecco Antisionista, la Rete Antifascista Lecchese ed Emergency. Conti ha richiamato le difficoltà economiche di lavoratori e cittadini, indicando tra le principali richieste l’aumento dei salari, il ripristino della scala mobile e una maggiore tassazione dei più ricchi.

“Oggi, 30 ottobre, è il giorno dello sciopero generale per protestare contro quello che si sta rivelando come uno dei periodi economici più difficili, sia per chi lavora che per chi non lavora”, ha dichiarato Conti, chiedendo maggiori interventi a favore delle fasce economicamente più deboli.

Il suo intervento ha poi affrontato la protesta dei lavoratori portuali contro il trasporto di armamenti verso i territori interessati dai conflitti. Secondo quanto riferito da Conti, 45 organizzazioni di lavoratori nei porti di 13 Paesi europei sono coinvolte nello sciopero, sostenuto anche su richiesta dei movimenti sindacali palestinesi. “Ringraziamo questi lavoratori che rischiano”, ha affermato, denunciando quella che considera una complicità dei Paesi occidentali nelle politiche israeliane.

La questione palestinese è stata uno dei temi centrali della mobilitazione. Conti ha espresso una dura condanna delle politiche del governo israeliano e ribadito il sostegno alla popolazione palestinese. “Siamo qui per gridare no al sionismo, per sostenere la Palestina dal fiume al mare”, ha dichiarato.

Spazio anche alle critiche alle politiche di sicurezza e alle limitazioni della libertà di manifestare. Conti ha denunciato quello che definisce uno “stato di polizia” sviluppatosi in Italia nel corso dei decenni, indipendentemente dai governi. “Dobbiamo combattere e abbracciare chi è colpito da questa repressione”, ha affermato. Ha inoltre chiesto la liberazione dei prigionieri politici palestinesi in Italia e contestato il disegno di legge contro l’antisemitismo, dichiarando l’intenzione di disobbedire a eventuali norme considerate ingiuste.

Un secondo intervento ha affrontato il rapporto tra violenza, disuguaglianze e movimenti di protesta, criticando la scelta di destinare risorse agli armamenti anziché a scuola e sanità. “La guerra è stata resa un orizzonte inevitabile”, è stato affermato, collegando le politiche di riarmo alle disuguaglianze socioeconomiche, alla crisi climatica e alle condizioni delle persone più marginalizzate.

Nel discorso è stata inoltre contestata la condanna delle rivolte. “Le rivolte hanno delle ragioni che vanno comprese”, è stato sottolineato. Da qui il richiamo alla costruzione di un progetto collettivo: “Nel 2001 dicevamo ‘un altro mondo è possibile’, ora diciamo ‘un altro mondo è necessario'”.

Al termine degli interventi è partito il corteo, che ha attraversato le vie della città passando davanti alle scuole superiori di Lecco, per esprimere sostegno e solidarietà alle rivendicazioni di studenti e insegnanti. La manifestazione si è quindi diretta verso l’istituto Parini, punto conclusivo del percorso. In occasione della mobilitazione sono state dispiegate anche le forze dell’ordine.

La mobilitazione si inserisce nel quadro delle proteste contro le spese militari e il riarmo, con la richiesta di destinare maggiori risorse a sanità, istruzione e servizi pubblici. Tra i prossimi appuntamenti è prevista anche una manifestazione regionale contro il carovita e la repressione, promossa dalla Rete Antifascista Lecchese per sabato 7 novembre alle 14, in piazza V Alpini a Lecco.