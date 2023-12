Lecco. Successo a Laorca per il presepe vivente

Grande partecipazione ieri sera a Laorca per la rappresentazione della natività

All’iniziativa ha preso parte anche il sindaco Mauro Gattinoni

LECCO – Un momento magico che ha riunito ed emozionato un rione intero. Grande partecipazione ieri sera, venerdì, a Laorca per la messa in scena del presepe vivente nella piazza della chiesa dei santi Pietro e Paolo.

Una rappresentazione della natività curata nei minimi particolari con tanti personaggi del presepe e anche asinello, capre e conigli, accompagnata dalle note dei firlinfue e da due musicisti con cornamusa e contrabbasso.

Un’iniziativa a cui ha voluto prender parte anche il sindaco Mauro Gattinoni che, ringraziando gli organizzatori per la proposta, ha evidenziato come queste iniziative siano in grado di far comprendere e riemergere i valori fondamentali della nostra società.

Non solo. Il primo cittadino ha anche sottolineato l’importanza di riuscire a proporre e promuovere iniziative concrete, capaci di incrementare la coesione e il senso di appartenenza alla propria comunità.

