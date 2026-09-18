Lecco. Torna la Giornata Nazionale ABIO: un cestino di pere per aiutare i bambini in ospedale

Anche ABIO Lecco prenderà parte alla giornata con due postazioni in città: una in Piazza XX Settembre e l’altra nella Hall dell’Ospedale A. Manzoni. Qui sarà possibile incontrare i volontari e conoscere più da vicino una missione che punta a rendere l’ospedalizzazione meno traumatica per i bambini e le loro famiglie attraverso il gioco, l’ascolto e il supporto.

Un’attività portata avanti da un volontariato formato e qualificato, presente complessivamente in 200 reparti pediatrici in tutta Italia e impegnato al fianco dei più piccoli e dei loro familiari durante il periodo di ospedalizzazione.

Al centro della Giornata Nazionale ci saranno ancora una volta le pere, simbolo dell’iniziativa. Con un’offerta di 10 euro sarà possibile ricevere un cestino e contribuire concretamente alle attività delle associazioni ABIO. Il ricavato sarà infatti utilizzato per organizzare nuovi corsi di formazione per i volontari, permettendo loro di continuare a svolgere il proprio servizio negli ospedali.

La giornata sarà quindi anche un’occasione per avvicinarsi alla realtà di ABIO Lecco, incontrarne i volontari e conoscere più da vicino il loro impegno in ospedale.

Per informazioni è possibile contattare ABIO Lecco all’indirizzo info@abiolecco.it, al numero 331 2401749 o consultare il sito dell’associazione.