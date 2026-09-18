Lecco. Torna la Giornata Nazionale ABIO: un cestino di pere per aiutare i bambini in ospedale

Sabato 26 settembre i volontari saranno in Piazza XX Settembre e nella Hall dell’Ospedale A. Manzoni
Con un’offerta di 10 euro sarà possibile ricevere il cestino simbolo dell’iniziativa e contribuire alla formazione dei volontari
LECCO – Un cestino di pere per sostenere i bambini e i ragazzi in ospedale e le loro famiglie. Torna sabato 26 settembre la Giornata Nazionale ABIO, l’iniziativa che porterà i volontari nelle piazze di tutta Italia per raccontare il proprio impegno e raccogliere fondi a sostegno delle attività svolte nei reparti pediatrici.
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