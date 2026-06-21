Lecco. Tutto esaurito per il Teatro di EMERGENCY con “C’era una volta la guerra”

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il monologo di Mario Spallino ha richiamato 273 spettatori al Teatro Invito

I volontari di EMERGENCY Lecco e Merate: “La strada della sensibilizzazione e del dialogo è quella corretta”

LECCO – Teatro Invito gremito e 273 spettatori presenti per lo spettacolo “C’era una volta la guerra“, proposto dal Teatro di EMERGENCY in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato del 20 giugno. Il tutto esaurito registrato nella serata di venerdì ha confermato la forte risposta della comunità lecchese a una proposta culturale dedicata ai temi della pace, dei diritti umani e dell’accoglienza.

Per oltre un’ora e mezza il pubblico ha seguito in silenzio il monologo di Mario Spallino, attore, autore e fondatore della compagnia teatrale di EMERGENCY, che ha affrontato con lucidità, ironia e intensità i temi della guerra, della violenza e dell’accoglienza. Nonostante il caldo all’interno della sala, gli spettatori sono rimasti partecipi fino al termine della rappresentazione, accompagnata da lunghi applausi finali.

Lo stesso Spallino, al termine della serata, ha raccontato di aver prolungato lo spettacolo dopo aver percepito la grande attenzione mostrata dal pubblico lecchese, offrendo una delle interpretazioni più intense del suo repertorio.

L’iniziativa è stata inserita nel programma del World Refugee Day Lecco come uno degli appuntamenti centrali delle celebrazioni dedicate ai rifugiati. Fondamentale anche il contributo del Consorzio Consolida, che ha sostenuto e finanziato il progetto con l’obiettivo di promuovere integrazione e sensibilizzazione attraverso la cultura. A sostenere l’evento anche le associazioni del territorio, che hanno contribuito alla riuscita della serata.

“Vedere una risposta così massiccia a una proposta culturale complessa rappresenta la conferma che la strada della sensibilizzazione e del dialogo è quella corretta. Quando il teatro smette di essere solo svago e diventa uno strumento per guardare in faccia la realtà, la risposta dei cittadini dimostra che il bisogno di solidarietà e di riflessione profonda è più vivo che mai” commentano i volontari del Gruppo Lecco e Merate di EMERGENCY, sorpresi dalla partecipazione dei lecchesi, inattesa nei numeri ma non nell’interesse e nella sensibilità dimostrati.

La Compagnia teatrale di EMERGENCY è nata nel 2000 con l’obiettivo di favorire la riflessione sui temi della guerra, della povertà, dei diritti umani e della pace. Oltre agli spettacoli destinati al grande pubblico, la compagnia propone percorsi educativi rivolti alle scuole, con iniziative adattabili anche a palestre e auditorium e pensate per diverse fasce d’età.