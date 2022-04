Legambiente: “Contro l’accanimento terapeutico sullo sci”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di Legambiente in merito all’innevamento artificiale.

Il dossier Nevediversa 2022 di Legambiente ricorda che “Nella gran parte delle nostre

montagne è atteso, rispetto a ora, un aumento di temperatura tra i 2 e i 3°C per il 2050,

ed entro fine secolo un ulteriore riscaldamento che va dai 3 ai 7°C in funzione degli

scenari di emissione. Nelle Alpi le temperature stanno crescendo a una velocità doppia

rispetto alla media globale …Gli effetti generati dalla crisi climatica impongono una

riflessione circa le tendenze future dello sviluppo in quota che sarà necessario orientare

verso una maggiore qualità ecologica e sulla valorizzazione del capitale naturale. Il

turismo legato allo sci, energivoro e impattante, che nel recente passato ha avuto un

ruolo trainante per l’economia in montagna, deve essere rivisto. Le montagne, da meri

luoghi di consumo, devono trasformarsi in sedi di elaborazioni innovative e sostenibili

cogliendo l’occasione che si presenta con i fondi del PNRR.”

Nella nostra provincia la stampa annuncia investimenti pubblici per gli impianti

sciistici anche con il potenziamento delle infrastrutture esistenti per l’innevamento

artificiale (Piani di Bobbio) e per la creazione di nuove (Alpe Paglio).

La Regione Lombardia con il Bando Neve programmata h48 ha stanziato 11,2 milioni

di Euro per il potenziamento dell’innevamento artificiale.

Per imbiancare artificialmente una pista di medie dimensioni di 1600 metri di

lunghezza servono fino a 20.000 metri cubi di acqua. Per fornire energia elettrica ai

cannoni si stimava, prima del caro bollette, un costo di 136.000 Euro per ettaro.

Da tenere in conto l’inquinamento acustico e quello atmosferico prodotti dai cannoni e

dai mezzi che trasportano la neve. Una flotta di circa 840 battipista si muove sulle

montagne italiane. Ed è come se una flotta di altrettanti camion con motori alimentati a

gasolio e potenze intorno ai 400 cavalli operasse per ore.

La neve artificiale ha un peso maggiore e una minore capacità di isolamento termico

rispetto a quella naturale con conseguente congelamento del suolo sottostante e

alterazione ecologica e della biodiversità.

Sappiamo che le attività legate allo sci hanno portato occupazione, spesso

stagionale, e reddito sulle nostre montagne nei decenni passati ma il cambiamento

climatico impone la ricerca di alternative.

Non è utile spendere denaro dei contribuenti, creando impianti sempre più grandi,

idrovori (oltre cento giorni quest’inverno senza precipitazioni) ed energivori per

consentire a pochi e per poco tempo la gioia di sciare.

La montagna ha bisogno di investimenti che ne garantiscano la vita con il

sostegno all’agricoltura, all’allevamento, alla silvicoltura e al turismo rispettoso

dell’ambiente.

Circolo Lario Sponda Orientale

Circolo di Lecco