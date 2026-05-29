Lions Club Lecco Host, una serata per raccontare i progetti che sostengono il territorio

Dalla prevenzione all’inclusione: presentati i progetti sostenuti dal Lions Club Lecco Host a favore della comunità
Coinvolti studenti, famiglie e associazioni del territorio, tra ricerca scientifica, salute e sostegno alle fragilità
LECCO – Una serata dedicata ai progetti che, nel corso dell’ultimo anno, hanno contribuito a sostenere il territorio lecchese attraverso iniziative di prevenzione, inclusione, ricerca e supporto alle persone più fragili. Martedì 26 maggio i soci del Lions Club Lecco Host si sono ritrovati per presentare le attività realizzate grazie anche al sostegno del club, condividendo risultati e prospettive future nel segno del motto “We Serve”.
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