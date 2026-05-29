Lions Club Lecco Host, una serata per raccontare i progetti che sostengono il territorio

Tra le realtà protagoniste della serata ASFAT, associazione che da oltre quarant’anni offre supporto a persone e famiglie in difficoltà, con particolare attenzione alle dipendenze, al gioco d’azzardo patologico e al sostegno psicologico. Presentato anche il Progetto Martina, che ha coinvolto 560 studenti delle scuole di Lecco, Erba, Oggiono e Calolziocorte per promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori in età giovanile.

Ampio spazio è stato dedicato ai progetti rivolti ai più giovani e alle persone con disabilità. Gli Inclusive Winter Games, illustrati dal dottor Luigi Piccinini dell’IRCCS Medea, hanno coinvolto circa 80 partecipanti tra studenti e bambini con disabilità in attività sportive e relazionali. ASPOC segue invece circa 60 ragazzi e le loro famiglie attraverso laboratori, percorsi educativi e il progetto “College”, pensato per accompagnare i giovani verso l’età adulta.

Nel corso dell’incontro sono stati presentati anche il progetto “Adottiamo laboratori di ricerca” dell’associazione Amici di Chiara, attiva da trent’anni nel sostegno alla ricerca scientifica, e l’iniziativa della Comunità Il Gabbiano che ha consentito l’acquisto di un ambulatorio mobile camperizzato destinato alle persone in grave marginalità sociale.

Importante anche il contributo alla prevenzione sanitaria sul territorio: la dottoressa Patrizia Daielli ha illustrato i risultati dello screening dell’ambliopia che ha coinvolto 878 bambini tra i 3 e i 6 anni, mentre l’arteterapeuta Luisa Colombo ha presentato “La fatica di essere giovani”, progetto che utilizza l’arteterapia e percorsi scolastici per affrontare il disagio giovanile e prevenire dipendenze e fragilità.

A concludere la serata è stato Marco Corti, che ha ricordato il significato concreto del motto “We Serve”, sottolineando come il sostegno del Lions Club Lecco Host si traduca in opportunità e aiuti concreti per il territorio grazie al lavoro condiviso di associazioni, volontari e professionisti impegnati ogni giorno a favore della comunità.