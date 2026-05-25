Losi e Colombo fuori dal Consiglio comunale: “I nostri voti possono pesare al ballottaggio”

Francesca Losi, candidata della “Lista Civica per l’Identità”, ha parlato di un obiettivo comunque raggiunto: “Il mio obiettivo era duplice, sia il target minimo di 400 voti, che mi pare essere alla mia portata, sia aver rappresentato degnamente la Questione Settentrionale, e lo abbiamo raggiunto”.

La candidata ha quindi ringraziato gli elettori che hanno scelto la sua lista: “Sono grata ai miei elettori che mi hanno dato fiducia. Mai come in questo caso i voti non si contano ma si pesano”. Uno sguardo infine anche al ballottaggio: “I miei voti possono risultare determinanti”.

Analisi politica più ampia invece quella proposta da Giovanni Colombo, candidato di Patto per il Nord, che ha sottolineato come il confronto elettorale si sia sviluppato soprattutto attorno alla figura del sindaco uscente Mauro Gattinoni.

“Onestamente, la cosa che mi ha colpito di più è che si sia creata una contrapposizione non tra destra e sinistra, ma tra chi era con Gattinoni e chi contro Gattinoni”, ha commentato Colombo, che ha poi rivendicato il significato politico del risultato ottenuto dalle forze autonomiste fuori dagli schieramenti tradizionali.

“Noi, con il nostro quasi 2%, così come Francesca Losi, rappresentiamo una speranza per i partiti autonomisti che stanno cercando di affermarsi fuori dagli schieramenti tradizionali di destra e sinistra”.

Colombo ha inoltre ricordato la recente nascita del movimento: “Abbiamo fondato Patto per il Nord a gennaio, quindi sapevamo che per noi non era una sfida facile”.

Quanto al ballottaggio, il candidato ha spiegato di voler ragionare sui programmi, pur lanciando una frecciatina al centrodestra: “Un sostegno? Non ci hanno voluti: quindi io non insisto. Se uno non mi vuole alla festa, non vado alla festa”.