Lucio Arienti migliora il Primato Italiano dei 100hs categoria Cadetti

Vincono anche Martino Brambilla nel lancio del giavellotto, Rebecca Bonfanti sui 300hs e ancora Lucio Arienti sui 300hs

A Saronno la finale del Campionato Regionale di Società su pista Cadette/i, Merate Atletica Promoline sfiora il podio al maschile col 4° posto

SARONNO – Nel fine settimana organizzato dall’Atletica O.S.A. Saronno Libertas è andata in scena la Finale Regionale del Campionato regionale di società su pista Cadetti e Cadette. Dopo le fasi provinciali, le migliori 18 società lombarde si sono sfidate per il titolo. Tra i Cadetti, la Merate Atletica Promoline ha sfiorato il podio chiudendo al quarto posto con 402 punti e 13 punteggi validi. Il titolo è andato alla Scuola Sportiva Atletica Punto IT di Milano con 422 punti, davanti all’Atletica Brusaporto, seconda con 421 punti, e all’Atletica Estrada, terza con 417. Sedicesima posizione per l’Up Missaglia con 315 punti.

Tra le Cadette erano presenti tre società del comitato Como-Lecco: Atletica 87 Oggiono, quindicesima con 316,5 punti, Atletica Lecco Colombo Costruzioni, sedicesima con 309 punti, e Merate Atletica Promoline, diciassettesima con 300,5 punti. A conquistare il titolo è stata l’Atletica Estrada con 438 punti, davanti all’Atletica Brusaporto, seconda con 432, e all’Atletica Meneghina, terza con 428 punti.

A livello individuale, il protagonista del weekend è stato il cadetto dell’Up Missaglia Lucio Arienti, capace di imporsi nei 100 ostacoli in 12″76. Il risultato, oltre a migliorare di 14 centesimi il suo primato personale, gli è valso il nuovo record italiano di categoria, superando di un centesimo il precedente primato stabilito da Damiano Dentato il 5 ottobre 2019 a Forlì.

Per il portacolori dell’Up Missaglia il fine settimana non si è però fermato qui. Dopo il record italiano e la vittoria nei 100 ostacoli, domenica Arienti si è imposto anche nei 300 ostacoli con il tempo di 39″12, migliorando di altri due centesimi il proprio personale e ottenendo il secondo minimo di qualificazione per i Campionati Italiani.

Non solo Arienti. Altri due atleti lecchesi sono saliti sul gradino più alto del podio. Martino Brambilla dell’Up Missaglia si è aggiudicato il lancio del giavellotto con 44,74 metri, migliorando di quasi un metro il proprio primato personale, mentre Rebecca Bonfanti della Merate Atletica Promoline ha conquistato i 300 ostacoli in 46″11, abbassando di 55 centesimi il proprio personale e centrando il minimo per i Campionati Italiani.

Il bilancio delle società lecchesi è stato completato da quattro medaglie d’argento e cinque di bronzo. Giacomo Brivio (Merate Atletica Promoline) ha conquistato il secondo posto nel lancio del giavellotto con 35,74 metri, nuovo primato personale, Federico Leone Galmuzzi (Merate Atletica Promoline) è stato secondo sugli 80 metri in 9″64, mentre Tommaso Pirovano (Merate Atletica Promoline) ha ottenuto una doppia medaglia d’argento: nei 100 ostacoli con 13″63, tempo che vale il minimo per gli Italiani, e nei 300 ostacoli con 41″95.

Per l‘Atletica Lecco Colombo Costruzioni sono arrivate due medaglie di bronzo grazie a Domitilla Citterio, terza nei 300 metri con 42″89, e a Margherita Spadari, terza nella marcia 3000 metri con 17’47″76. Per l’Atletica 87 Oggiono, invece, terzo posto per Saffia Naciri nel lancio del giavellotto con 31,61 metri, misura che rappresenta il nuovo primato personale con un miglioramento di 3,45 metri, e per Chiara Panzeri nei 300 ostacoli con 46″50, tempo che vale il minimo per i Campionati Italiani. Completa il quadro Luca Brivio dell’Up Missaglia, terzo nel salto in alto con la misura di 1,71 metri.

Tutti i risultati dei lecchesi

Merate Atletica Promoline

80m-12^ Aurora Benedetta D’Alessio 10”92; 28^ Beatrice Iannetta 11”75; 1000m-16^ Bianca Loddo 3’39”20; 2000m-22^ Bianca Loddo 8’35”29; 80hs-5^ Aurora Benedetta D’Alessio 12”50; 9^ Anna Villa 13”20; 300m-4^ Rebecca Bonfanti 43”67; 24^ Beatrice Iannetta 49”65; 300hs-1^ Rebecca Bonfanti 46”11; Salto in lungo-24^ Anna Villa 4,14m; Salto in alto-19^ Maria Giumelli 1,35m; Salto triplo-24^ Maria Giumelli 8,88m; Getto del peso-12^ Agata Minunno 7,95m; Lancio del giavellotto-8^ Agata Minunno 25,35m; 80m-2° Federico Leone Galmuzzi 9”64; 300m-6° Matteo Stella 38”37; 1000m-15° Xin Wen Testa 3’03”75; 27° Alessandro Francesco Russo 3’29”33; 2000m-24° Leonardo Bonfanti 7’16”48; 27° Alessandro Francesco Russo 7’48”65; Marcia 5000m-8° Xin Wen Testa 37’05”70; 100hs-2° Tommaso Pirovano 13”63;8° Federico Leone Galmuzzi 14”73; 300hs-2° Tommaso Pirovano 41”95; 6° Matteo Stella 43”15; 1200sp-16° Leonardo Bonfanti 4’04”93; Salto in lungo-8° Mattia Regazzoni 5,24m; 16° Paolo Panzeri 5,08m; Salto in alto-8° Mattia Regazzoni 1,59m; Salto triplo-11° Paolo Panzeri 10,82m; Lancio del disco-8° Giacomo Brivio 25,16m; Lancio del giavellotto-2° Giacomo Brivio 35,74m; Lancio del martello-8° Andrea Ripamonti 18,58m; Getto del peso-7° Andrea Ripamonti 10,92m.

Up Missaglia

80m-19° Sasha Stefano Villa 9”86; 8° Michele Pietrafesa 10”51; 300m-14° Sasha Stefano Villa 40”51; 1000m-30° Tommaso Segattini 4’22”71; 100hs-1° Lucio Arienti 12”76; 300hs-1° Lucio Arienti 39”12; Salto in lungo-23° Martino Brambilla 4,48m; Salto triplo-8° Luca Brivio 11,18m; Salto in alto-3° Luca Brivio 1,71m; Lancio del giavellotto-1° Martino Brambilla 44,74m; 20° Diego Colombo 21,56m; Getto del peso-20° Diego Colombo 7,77m; Lancio del disco-18° Tommaso Segattini 16,61m.

Atletica Lecco Colombo Costruzioni

80m-22^ Asia Messineo 11”37; 30^ Anna Monti 12”04; 300m-3^ Domitilla Citterio 42”89; 17^ Celeste Nasatti 45”88; 1000m-23^ Chiara Onofri 4’01”68; 80hs-7^ Rebecca Rusconi 13”03; 300hs-6^ Domitilla Citterio 48”11; Marcia 3000m-3° Margherita Spadari 17’47”76; Salto in alto-8^ Rebecca Rusconi 1,43m; Salto triplo-14^ Alice Arrigoni 9,63m; Salto in lungo-16^ Alice Arrigoni 4,54m; Lancio del giavellotto-18^ Chiara Onofri 20,68m; Lancio del martello-10^ Sara Tocchetti 18,29m; Getto del peso-25^ Sara Tocchetti 6,17m.

Atletica 87 Oggiono

80m-315^ Irene Tavola 11”18; 2^ Beatrice Colombo 12”78; 300m-15^ Alice Farina 45”72; 1000-6^ Domitilla Agostini 3’16”48; 2000m-6^ Domitilla Agostini 7’23”38; 1200sp-17^ Maria Sacchi 5’18”30; 80hs-19^ Sara Limonta 15”18; 300hs-3^ Chiara Panzeri 46”50; Salto in lungo-19^ Sara Limonta 4,42m; 25^ Alice Farina 4,08m; Salto in alto-6^ Chiara Panzeri 1,49m; 23^ Ludovic Grassini Farina 1,20m; Salto triplo-25^ Maria Sacchi 8,87m; Lancio del disco-7^ Saffia Naciri 19,33m; Lancio del giavelotto-3^ Saffia Naciri 31,61m; Getto del peso-26^ Rossella Raccioppo 6,15m.