Manifestazione del 27 aprile, il Pd di Lecco: “Solidarietà ai cittadini sanzionati”

Secondo il Partito Democratico, le sanzioni colpiscono una protesta pacifica e rischiano di creare un precedente per il diritto di manifestare
“Chiediamo che venga fatta piena chiarezza sui provvedimenti adottati e auspichiamo una loro revisione”
LECCO – Il Partito Democratico della Città di Lecco esprime piena solidarietà alle cittadine e ai cittadini raggiunti da sanzioni a seguito della manifestazione antifascista del 27 aprile scorso nei pressi dello stadio Rigamonti-Ceppi. Il partito chiede inoltre che venga fatta piena chiarezza sui provvedimenti adottati e auspica una loro revisione.
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