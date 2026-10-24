Mezzi pubblici gratis per gli Under 14 e sconti agli Under 26: l’impegno della Regione

Il Consiglio regionale approva gli impegni su gratuità per i minori di 14 anni e sconti per gli Under 26. Le misure dovranno essere attuate dalla Giunta

Previsti anche indirizzi sugli indennizzi Trenord. Il consigliere del PD denuncia nuovi disagi sulla Tirano-Lecco-Milano e annuncia un’interrogazione

MILANO – Gratuità dei mezzi pubblici per i minori di 14 anni e tariffe agevolate per gli Under 26 in tutta la Lombardia. Sono alcune delle misure sulle quali il Consiglio regionale ha approvato un impegno rivolto alla Giunta, su proposta del Partito Democratico, nell’ambito del nuovo Piano regionale dei trasporti e della mobilità. Un risultato rivendicato dal consigliere regionale Gian Mario Fragomeli (PD), che tuttavia esprime forti perplessità sul documento e richiama l’attenzione sui disservizi ferroviari, in particolare lungo la linea Tirano-Lecco-Milano.

Il Piano è stato approvato mercoledì sera, al termine di sette giorni di discussione in Consiglio regionale. Tra le raccomandazioni accolte figurano l’introduzione della gratuità del trasporto pubblico per i bambini e ragazzi sotto i 14 anni e di sconti per i giovani fino a 25 anni, sul modello delle agevolazioni già previste a Milano. Si tratta, al momento, di impegni indirizzati alla Giunta Fontana e all’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente, e non di misure tariffarie già entrate in vigore.

Le indicazioni approvate riguardano anche gli abbonati di Trenord. In particolare, è previsto l’impegno a rendere automatico il riconoscimento dell’indennizzo del 30%, attualmente erogato su richiesta, per chi abbia subito disagi consistenti nel mese precedente. Il meccanismo riguarda le linee sulle quali almeno il 10% delle corse sia stato soppresso o abbia registrato ritardi superiori a 15 minuti. Tra le altre proposte accolte compare inoltre la possibilità di utilizzare la Carta del docente per acquistare titoli di viaggio.

“Finalmente questa regione si impegna a introdurre agevolazioni tariffarie sui mezzi pubblici per i giovani e giovanissimi” dichiara il consigliere regionale del Pd Gian Mario Fragomeli. “Non è quello che chiedevamo noi, cioè la gratuità per tutti gli under26, ma è un segnale importante e in controtendenza. Il trasporto pubblico è strategico, sia per lo sviluppo dei territori che per il contenimento della crisi climatica, ma la destra la pensa evidentemente in modo diverso.”

Il Partito Democratico sottolinea di aver ottenuto l’approvazione delle raccomandazioni da parte di tutte le forze politiche e di aver chiesto, durante l’esame del Piano, di non limitare i tempi della discussione. Nonostante l’intesa su queste misure, il giudizio dell’opposizione sul Piano regionale resta critico, soprattutto per quanto riguarda le politiche dedicate al trasporto pubblico.

Fragomeli richiama, in particolare, la situazione dei collegamenti ferroviari tra la Valtellina, il Lecchese e Milano, segnalando nuove criticità legate all’affollamento dei convogli.

“Ho ricevuto nuove testimonianze, corredate da foto, di quanto i treni da Tirano a Milano siano stipati fin dalla stazione di Mandello, con evidenti disagi per i passeggeri, in gran parte turisti. Non è possibile che una linea tanto importante per il collegamento con Milano e per ragioni turistiche non riceva l’attenzione necessaria. Presenterò lunedì in Regione una nuova interrogazione per capire che cosa la Regione e Trenord intendano fare per dare agli utenti un servizio all’altezza”.