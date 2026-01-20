Musica negli Ospedali: Orfeo protagonista al Manzoni di Lecco

Mercoledì 21 gennaio concerto nella Cappella dell’Ospedale Manzoni

La rassegna registra una partecipazione crescente da parte di pazienti e cittadini

LECCO – Dopo il positivo riscontro del primo appuntamento prenatalizio ospitato nella Cappella dell’Ospedale Manzoni, prosegue a Lecco il progetto Musica negli Ospedali, rassegna concertistica realizzata in collaborazione con l’Ospedale Alessandro Manzoni e dedicata in particolare ai pazienti del Dipartimento Oncologico dell’ASST di Lecco, con accesso libero anche alla cittadinanza.

Un’iniziativa dal forte valore sociale, pensata come percorso di umanizzazione delle cure, che fin dalla sua prima edizione ha registrato attenzione e partecipazione. In questa nuova edizione, gli organizzatori rilevano con soddisfazione un aumento significativo delle presenze e del coinvolgimento emotivo da parte dei pazienti, dei loro familiari e del pubblico.

Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 21 gennaio alle 18.30, ancora una volta nella Cappella centrale dell’Ospedale Manzoni. La serata sarà dedicata al mito di Orfeo, con l’esecuzione musicale affidata all’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como, diretta dal maestro Alessandro Calcagnile.

Al centro del concerto l’Orfeo di Alessandro Scarlatti, composizione che si inserisce nella tradizione barocca dedicata al celebre mito di Orfeo ed Euridice. Scarlatti affronta il soggetto non nella forma della grande opera teatrale, ma attraverso la cantata da camera, genere intimo e di forte intensità espressiva. La vicenda racconta il dolore di Orfeo per la perdita di Euridice e il suo viaggio negli Inferi nel tentativo di riportarla in vita, affidando alla musica il racconto di una profonda esperienza umana.

A interpretare la parte vocale sarà il soprano Beatrice Palumbo, accompagnata dall’orchestra. La dimensione narrativa sarà arricchita dagli interventi dell’attore Matteo Castagna, che accompagnerà il percorso musicale con inserti recitati, contribuendo a una forma di teatralizzazione del mito.

L’introduzione della serata sarà affidata al dottor Stefano Artese, Governatore Rotary 2025-2026 del Distretto 2042, che proporrà un inquadramento storico e letterario del tema.

La rassegna, diretta artisticamente dal maestro Rossella Spinosa, è inserita nel palinsesto Lecco Classica e si svolge con il patrocinio del Comune di Lecco. L’iniziativa è sostenuta dal Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, da Acinque e Lario Reti Holding.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.