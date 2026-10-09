Nasce HRL, polo per la riabilitazione, salute e longevità con capofila La Nostra Famiglia

Il progetto è stato riconosciuto come seconda zona di innovazione e sviluppo (ZIS) della Regione

Il territorio lecchese è stato individuato come hub scientifico, clinico e sperimentale, attorno al quale si sviluppa una rete di soggetti pubblici e privati

LECCO – Il progetto “HRL – Healthcare, Rehabilitation and Longevity” è la seconda Zona di Innovazione e Sviluppo (ZIS) riconosciuta da Regione Lombardia. L’iniziativa, con capofila l’associazione La Nostra Famiglia, interessa il territorio della provincia di Lecco e nasce con l’obiettivo di consolidare una specializzazione già radicata nell’area, mettendo a sistema competenze cliniche, ricerca, imprese e trasferimento tecnologico nei settori della riabilitazione, della biomeccanica, del medtech, della salute digitale, del wellness avanzato e della longevity economy.

Le Zone di Innovazione e Sviluppo, promosse dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, rappresentano uno degli strumenti attraverso cui Regione Lombardia sta costruendo una nuova stagione di politica industriale territoriale: ecosistemi costruiti a partire dalle competenze e dalle vocazioni già presenti nei territori, mettendo in connessione imprese, ricerca, formazione, sanità, finanza e innovazione.Dopo la ZIS Boosting Research & Innovation for the Development of a Mechatronic Ecosystem (B.R.I.D.g.E)., dedicata alla meccatronica nel territorio bergamasco, HRL è la seconda progettualità a entrare nella ‘fase 2’, quella propedeutica alla realizzazione concreta dell’ecosistema.

Il territorio lecchese viene individuato come hub scientifico, clinico e sperimentale, attorno al quale si sviluppa una rete di soggetti pubblici e privati. Oltre all’associazione La Nostra Famiglia, partecipano la Congregazione delle Suore infermiere dell’Addolorata, l’ASST di Lecco, la Fondazione Don Carlo Gnocchi ETS – IRCCS, l’Associazione Univerlecco Sondrio, la Fondazione Politecnico di Milano, il Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco, insieme alle imprese OPIQUAD, Elemaster, DIGITEC, Permedica e Gf4biz. Completano la rete la Provincia di Lecco, Confindustria Lecco e Sondrio e Confcommercio Lecco.

Il ruolo dell’ingegneria applicata alla riabilitazione e allo sport

Il progetto parte dalla specializzazione del territorio nell’ingegneria applicata alla riabilitazione e allo sport, con particolare attenzione alla biomeccanica, alla riabilitazione neuro-motoria e funzionale e allo sviluppo e alla validazione di dispositivi e soluzioni medtech. A questa base si affianca una prospettiva di sviluppo verso il benessere tecnologicamente supportato, l’invecchiamento attivo, la continuità assistenziale e la prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro.

Il Masterplan prevede un hub dedicato alla ricerca, alla sperimentazione e alla validazione clinica, collegato a quattro ambiti di intervento: Industriale e Tecnologico; Data Driven e Policies; Wellness Avanzato e Turismo; Finance & Scaling.

L’obiettivo è accompagnare le soluzioni lungo l’intero percorso, dalla ricerca al prototipo, dalla validazione all’industrializzazione e all’adozione sul mercato, integrando competenze cliniche, tecnologiche, digitali e finanziarie.

La proposta include un Living Lab diffuso, pensato per mettere in relazione laboratori, centri di riabilitazione, strutture sanitarie e contesti reali di utilizzo. In questo ambito la progettualità valorizza anche realtà come Villa Beretta e l’IRCCS Eugenio Medea e prevede lo sviluppo di strumenti condivisi per la raccolta e l’utilizzo di dati clinici, riabilitativi e funzionali, anche a supporto di modelli predittivi basati sull’intelligenza artificiale.

La soddisfazione del sottosegretario Piazza

A esprimere soddisfazione per il traguardo raggiunto è l sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza. “Si tratta di una notizia particolarmente significativa per il territorio lecchese e per l’intero sistema lombardo dell’innovazione. Il progetto valorizza competenze di alto livello nella riabilitazione, nella biomeccanica e nelle tecnologie medicali, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del nostro territorio in ambiti strategici per la salute e la qualità della vita”.

E aggiunge: “Le Zone di Innovazione e Sviluppo nascono per mettere in rete imprese, università, centri di ricerca, istituzioni e realtà formative, creando nuove opportunità di crescita e attrazione di investimenti”.

Il sottosegretario ringrazia l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi per aver sostenuto il percorso delle ZIS, insieme all’Associazione La Nostra Famiglia, capofila del progetto, e a tutti i partner coinvolti.

“Un ringraziamento particolare va anche al Polo di Lecco del Politecnico di Milano e al professor Marco Tarabini, prorettore del Politecnico, per il prezioso contributo al coordinamento scientifico del progetto. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente la capacità del nostro territorio di fare ricerca applicata, innovare e generare ricadute positive per le imprese e per i cittadini. Il superamento della prima fase è un risultato significativo; ora si apre un passaggio decisivo per costruire nuove prospettive di crescita per il Lecchese e la Brianza”.