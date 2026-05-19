Nuova auto attrezzata per Auser: il dono della signora Graziella in memoria del marito

Inaugurato il mezzo con pedana elettrica per il trasporto delle carrozzine

Un gesto di solidarietà che potenzia i servizi di accompagnamento per anziani e persone con ridotta mobilità

LECCO – Una nuova auto attrezzata entrerà da subito in servizio per sostenere le attività di trasporto sociale e assistenza ai cittadini più fragili del territorio lecchese. L’inaugurazione del mezzo, destinato ad Auser Filo d’Argento di Lecco, si è svolta sabato 16 maggio nella cornice della Pizzeria Fiore, bene confiscato alla mafia e simbolo di riscatto sociale cittadino.

Il veicolo, un Doblò dotato di pedana elettrica per il trasporto delle carrozzine, è stato donato dalla signora Graziella in memoria del marito Aldo scomparso. Un gesto di solidarietà che permetterà all’associazione di potenziare i servizi di accompagnamento dedicati ad anziani e persone con ridotta mobilità.

Alla cerimonia erano presenti il presidente provinciale di Auser Claudio Dossi e numerosi volontari di Auser Filo d’Argento di Lecco, impegnati quotidianamente nel contrasto alla solitudine e nel supporto alle persone più vulnerabili.

Il presidente dell’associazione lecchese, Giorgio Mazzoleni, ha sottolineato l’importanza del nuovo mezzo per il territorio: “I volontari Auser sono diventati componenti importanti del welfare perché si affiancano a quanto già mette in campo il Comune sul versante dei servizi sociali. Con la loro presenza quotidiana garantiscono con piccoli gesti di accompagnamento, consegna spesa e farmaci quella qualità della vita che aiuta le persone nella loro quotidianità”.

Mazzoleni ha poi voluto ringraziare la donatrice: “La signora Graziella con il suo gesto ancora una volta ci fa capire che è possibile fare del bene e che il nostro agire diventa bene prezioso per l’intera comunità. A lei va il nostro grazie, convinti che l’impegno dei volontari fatto di relazioni e ascolto sia la chiave per contrastare la solitudine, diventato il grande male del nostro tempo”.

Nel suo intervento, il presidente ha anche richiamato il valore del volontariato e dell’impegno civile: “Il capitale sociale umano costituito dai volontari rende possibile migliaia di ore di servizi di accompagnamento ogni anno. In questo nostro tempo lasciare un segno, essere di impatto è difficile ma il senso dell’azione gratuita e volontaria resta valida e profonda perché impegnarsi vuol dire prima di tutto esserci, prendere posizione, fare scelte di campo, stare in relazione con gli altri. La misura dell’azione volontaria non è solo l’esito finale delle cose, ma il senso per il quale le facciamo. Non è sempre facile essere volontari ma è un’esperienza che riempie il cuore, fa sentire utili e restituisce serenità. Essere volontari diventa relazione con gli altri, esempio, incontro, ascolto, speranza. Il fare del volontario genera cambiamenti nella persona che lo fa ma genera anche beni relazionali che producono reciprocità”.

Momento particolarmente sentito della cerimonia è stata la benedizione del nuovo automezzo impartita da don Francesco, parroco di Olate, che ha simbolicamente segnato l’inizio dell’attività del mezzo sulle strade lecchesi.

L’incontro si è concluso con un appello alla cittadinanza: Auser Filo d’Argento di Lecco è alla ricerca di nuovi volontari per continuare a rispondere alle crescenti richieste del territorio.