Ospedale, il dg Trivelli rassicura: “Resto all’Asst Lecco fino alla fine del mandato”

Il direttore generale Marco Trivelli resterà all’Asst Lecco fino a fine anno (salvo proroghe)

“Ho ricevuto una proposta da un privato molto stimolante, ma ho deciso di restare perché voglio provare a portare quel tipo di cura, che mette al centro la persona, anche qui”

LECCO – “Resto perché ho degli obiettivi da realizzare”. Marco Trivelli sarà direttore dell’Asst Lecco per tutta la durata del mandato, ovvero fino alla fine del 2026 (salvo proroghe concesse dalla Regione).

Non ha ceduto alle sirene del privato, seppur, confessa, “quel tipo di offerta che mi era stata proposta a ottobre, focalizzata sulla cura della persona, mi affascinava parecchio”.

Un bell’invito, quello lanciato dalle suore infermiere dell’Addolorata dell’Ospedale Valduce di Como, a cui il direttore generale ha detto no per via dell’impegno preso con Asst Lecco e la sua articolata diramazione territoriale con gli ospedali Manzoni di Lecco e Mandic di Merate, l’Umberto I di Bellano, da trasformare in un centro riabilitativo d’eccellenza e i poliambulatori su cui l’azienda sociosanitaria vuole continuare a investire.

“Resto perché ho preso un impegno con Asst Lecco che voglio mantenere. Voglio, ad esempio, continuare a ragionare sul futuro del Mandic, dando una connotazione più chiara a questo presidio: non a caso sabato (17 gennaio, ndr) celebreremo i 175 anni dell’ospedale di Merate, ma non sarà solo un’occasione per ripercorrere il passato, ma anche per parlare del presente e dei prossimi orizzonti”.

Lo sguardo volge a Merate, ma anche allo sviluppo dell’attività chirurgica e a fornire un nuovo impulso al rapporto con i medici di medicina generale: “Si può fare molto in questo settore sfruttando la solida realtà associativa del territorio e la presenza di molti interlocutori attivi e sensibili al settore della cura e della sanità”.

Le idee sono chiare quindi: “La proposta che avevo ricevuto mi aveva allettato perché in quella realtà hanno un’idea della cura molto semplice che è in linea con le mie corde, ovvero mettere al centro di tutto la persona. Ed è quello che voglio provare a fare anche qui a Lecco, tenendo fede all’impegno preso due anni fa”.

Il mandato di Trivelli scadrà a fine anno, come quello di tutti i direttori generali nominati da Regione Lombardia. “Il futuro? Vivo nel presente. Guardo a quello che posso fare oggi. Siamo a gennaio: abbiamo tutto un anno davanti”.

A fine 2026, formalmente, Regione Lombardia potrà prorogare l’incarico di altri due anni: “Non penso al termine del mandato perché ho tante cose da fare. Del resto parlare di una proroga può avere senso solo se si hanno idee e progetti da portare avanti”.