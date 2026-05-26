Ozono, primo superamento del 2026 in Lombardia: valori oltre la soglia anche nel Lecchese

Primo episodio del 2026 di superamento della soglia di informazione per l’ozono in Lombardia: picchi a Valmadrera e Moggio

Arpa Lombardia: “L’anticiclone e il forte irraggiamento solare favoriscono l’aumento delle concentrazioni”

LECCO – Primo episodio del 2026 di superamento della soglia di informazione dell’ozono in Lombardia e tra le province coinvolte c’è anche quella di Lecco.

Nei giorni scorsi diverse centraline della rete di monitoraggio della qualità dell’aria di Arpa Lombardia hanno registrato concentrazioni superiori ai 180 microgrammi per metro cubo (µg/m3), limite fissato come soglia di informazione per questo inquinante fotochimico.

Per quanto riguarda il territorio lecchese, giovedì 22 maggio il superamento è stato rilevato a Valmadrera con una concentrazione massima di 182 µg/m3. Sabato 23 maggio il valore più alto è stato invece registrato a Moggio, dove si sono toccati i 187 µg/m3.

Complessivamente, oltre alla provincia di Lecco, i superamenti hanno interessato anche Varese, Monza e Brianza e Brescia. In particolare, la situazione più critica è stata registrata nel Varesotto, con la centralina di Ferno che ha raggiunto i 190 µg/m3 nella giornata di domenica 24 maggio.

Secondo gli esperti della struttura Aria e Supporto Political Decision Maker di Arpa Lombardia, l’aumento delle concentrazioni è legato alle condizioni meteorologiche degli ultimi giorni.

“La vasta area anticiclonica centrata sull’Europa centro-occidentale, insieme al forte irraggiamento solare, ha favorito l’incremento delle concentrazioni di ozono”, spiegano dall’Agenzia regionale. “L’ozono si forma infatti in atmosfera in presenza di forte radiazione solare, sottovento alle aree caratterizzate da elevate emissioni di ossidi di azoto e composti organici volatili”.

L’episodio potrebbe proseguire ancora per alcuni giorni. Arpa Lombardia prevede infatti un possibile miglioramento soltanto nella seconda metà della settimana, con l’indebolimento dell’alta pressione.

L’Agenzia invita nel frattempo la popolazione, in particolare le persone più fragili come bambini, anziani e soggetti con problemi respiratori, a limitare le attività all’aperto nelle ore più calde della giornata, indicativamente tra mezzogiorno e le 16. Tra i consigli utili anche quello di seguire una dieta ricca di sostanze antiossidanti, privilegiando frutta e verdura di stagione.

Sul sito di Arpa Lombardia sono disponibili sia i dati aggiornati quotidianamente dalle centraline sia l’informativa dedicata all’ozono.