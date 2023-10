Pallavolo, Orocash Picco Lecco sconfitta in trasferta a Offanengo

La partita finisce con un secco 3 a 0 per le padrone di casa

LECCO – Orocash Picco Lecco sconfitta in trasferta a Offanengo. Le ragazze allenate da coach Gianfranco Milano non conquistano la prima vittoria stagionale e cedono il passo a una buona Offanengo.

Trasporti Pietro Bressan Offanengo, che fa festa al PalaCoim grazie al rotondo 3-0 contro l’Orocash Picco Lecco in un duello storico tra le due formazioni contando anche gli scontri in B1. Dopo il punto conquistato domenica a Costa Volpino, la squadra di Giorgio Bolzoni ha potuto conquistare l’intera posta con una bella prestazione costellata anche da 11 muri. Momento chiave, il secondo set, dove Lecco conduceva 21-24 prima di venir rimontata 26-24 per il 2-0 locale.

Mvp, la brasiliana Tamara Abila De Paula, schiacciatrice di casa determinante in quel frangente e anche nel match con i suoi 14 punti (e 54% in attacco), uno in più della capitana Francesca Trevisan (13).

Orocash non basta la top scorer Aneta Zojzi (17 punti, di cui 10 nel secondo set, con il 50% in attacco). Assente giustificata per impegni con la nazionale argentina Candela Sol Salinas.

“Ci è mancata un po’ di lucidità, aspetto che paghiamo quando andiamo in vantaggio. Offanengo ha avuto più pazienza nel muro-difesa e ha difeso qualche pallone in più rispetto a noi. Siamo state brave a ricevere meglio, ma abbiamo finalizzato poi poco. Il momento chiave è stato sicuramente il secondo set; vincendolo magari si sarebbe aperto un altro scenario di partita” ha commentato Gaia Badalamenti, schiacchiatrice biancorossa.