PNRR, oltre 7 milioni per digitalizzare l’ospedale Manzoni: conclusi i principali interventi nel Lecchese

Ultimati anche i nuovi autobus elettrici per il trasporto pubblico e la palestra dell’Istituto Rota di Calolziocorte

Fontana: “Ora è fondamentale garantire continuità a ciò che ha funzionato”

LECCO – Oltre 7 milioni di euro per completare la digitalizzazione del percorso del paziente all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. È uno dei principali interventi realizzati in provincia di Lecco nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i cui ultimi dati confermano che Regione Lombardia ha raggiunto nei tempi previsti tutti gli obiettivi assegnati.

Accanto al progetto destinato al presidio lecchese, risultano conclusi anche l’investimento da 5,6 milioni di euro per il rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico locale con autobus elettrici e relative infrastrutture di ricarica e quello da 2,3 milioni di euro per la realizzazione della nuova palestra dell’Istituto superiore Rota di Calolziocorte.

Secondo gli ultimi dati aggiornati al 16 maggio 2026, la Regione ha raggiunto tutti gli obiettivi assegnati, gestendo direttamente 2.585 progetti per un valore complessivo di circa 3,3 miliardi di euro, nell’ambito degli oltre 23 miliardi destinati al territorio lombardo dal PNRR.

A livello regionale, la Missione dedicata alla sanità rappresenta il capitolo più consistente, con 1.160 progetti finanziati per circa 2 miliardi di euro e un tasso di completamento del 67%. La Missione dedicata alla digitalizzazione ha invece ricevuto oltre 101 milioni di euro, distribuiti su 214 progetti, dei quali il 71% è già concluso.

Complessivamente, Regione Lombardia ha portato a termine 1.564 progetti, pari al 60,5% di quelli gestiti direttamente, mentre altri 809 interventi (31,3%) risultavano in fase di collaudo a maggio. Considerando l’intero territorio regionale, il 73,4% dei progetti PNRR risulta concluso e un ulteriore 6% è nella fase finale di collaudo.

“Il Pnrr è stato certamente una straordinaria opportunità di investimento – ha dichiarato il presidente della Regione, Attilio Fontana – ma ha rappresentato anche un nuovo metodo di lavoro nel rapporto tra Stato centrale, Regioni ed enti territoriali”.

Il governatore ha quindi sottolineato la necessità di guardare oltre la scadenza del Piano: “Gli interventi realizzati hanno contribuito a mantenere competitivo il nostro sistema in una fase caratterizzata da profonde trasformazioni tecnologiche, demografiche e produttive. Ora è fondamentale garantire continuità a ciò che ha funzionato, evitando che l’esaurimento delle risorse del PNRR determini un arretramento delle politiche per il lavoro, la formazione e l’inclusione”.

I PRINCIPALI INTERVENTI