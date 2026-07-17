Politecnico di Lecco, premiati due studenti con le borse di studio “Vittorio Proserpio” e “Samuele Riva”

I riconoscimenti sono stati assegnati a Manuel Aita e Rebecca Spaziante per gli eccellenti risultati accademici

Le iniziative ricordano due figure che hanno lasciato un segno nel territorio e nell’Ateneo

LECCO – Due studenti del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano sono stati premiati con le borse di studio “Vittorio Proserpio” e “Samuele Riva”, riconoscimenti che ogni anno valorizzano il merito accademico e sostengono il percorso di formazione degli universitari più meritevoli.

La cerimonia, ospitata nel campus lecchese, ha rappresentato anche un momento di ricordo di due figure profondamente legate al territorio, attraverso iniziative che continuano a investire sul futuro delle nuove generazioni e sulla qualità della formazione universitaria.

La borsa “Vittorio Proserpio” a Manuel Aita

La settima edizione della borsa di studio “Vittorio Proserpio” è stata assegnata a Manuel Aita, studente del secondo anno del corso di laurea in Ingegneria della Produzione Industriale.

Il premio è stato istituito in memoria dell’ingegnere Vittorio Proserpio, primo presidente di Lario Reti Holding, scomparso nel 2015, per volontà della moglie Enrica Crippa con il sostegno di Lario Reti Holding. L’obiettivo è premiare studenti particolarmente meritevoli iscritti ai corsi di laurea in Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio e Ingegneria della Produzione Industriale del Polo di Lecco.

“Questo riconoscimento rappresenta non solo un importante sostegno economico, ma anche una grande motivazione a proseguire con impegno il mio percorso di studi”, ha commentato Manuel Aita, ringraziando Lario Reti Holding “per la fiducia nelle nuove generazioni”.

Il presidente di Lario Reti Holding Lorenzo Riva ha sottolineato come la borsa di studio voglia “premiare la stessa passione e professionalità che hanno permesso a Vittorio Proserpio di trasformare Lario Reti Holding in un modello di efficienza per il territorio”, rinnovando l’impegno dell’azienda a favore della formazione e dell’innovazione.

Il prorettore del Polo territoriale di Lecco Marco Tarabini ha evidenziato il valore della collaborazione tra università e imprese: “Studiare al Politecnico significa affrontare un percorso impegnativo che richiede determinazione e passione. Questa borsa di studio dimostra concretamente come il legame tra Ateneo e territorio possa valorizzare il talento e sostenere la crescita delle nuove generazioni di ingegneri”.

La borsa “Samuele Riva” a Rebecca Spaziante

L’ottava edizione della borsa di studio “Samuele Riva” è stata invece conferita a Rebecca Spaziante, studentessa del secondo anno della laurea magistrale in Civil Engineering for Risk Mitigation.

Il riconoscimento, istituito dalla famiglia Riva, ricorda Samuele Riva, studente del Polo territoriale di Lecco scomparso prematuramente nel 2018, e viene assegnato ogni anno a studenti che si distinguono per gli eccellenti risultati accademici.

“Ricevere questa borsa di studio è un grandissimo onore – ha dichiarato Rebecca Spaziante –. Ringrazio la famiglia Riva non solo per il sostegno economico, ma soprattutto per il significato di questo gesto, che continua a sostenere i giovani che scelgono questo percorso di studi”.

Anche in questa occasione il prorettore Marco Tarabini ha espresso le proprie congratulazioni alla studentessa, ringraziando la famiglia Riva “per aver trasformato il ricordo di Samuele in un’opportunità concreta per le nuove generazioni”.

Dal 2019 la famiglia sostiene il premio con l’intento di mantenere viva la memoria del figlio attraverso un aiuto concreto agli studenti più meritevoli. “Ci complimentiamo con Rebecca per il risultato ottenuto – hanno dichiarato i familiari – auspicando che questo piccolo aiuto possa essere solo l’inizio di una lunga carriera ricca di soddisfazioni. Ringraziamo il Polo di Lecco per l’opportunità di ricordare nostro figlio in un ambito così prestigioso come il Politecnico di Milano”.