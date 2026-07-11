Popillia japonica, cresce l’allarme: Cia Lombardia chiede più prevenzione e monitoraggio

Le maggiori criticità si registrano nelle province di Lecco, Como e Monza e Brianza, ma il coleottero invasivo è diffuso in gran parte della regione
L’organizzazione agricola sollecita una strategia strutturale e investimenti per contenere un fenomeno che continua ad aggravarsi anno dopo anno
LECCO – Cresce l’allarme in Lombardia per la diffusione della Popillia japonica, il coleottero invasivo che da anni colpisce colture agricole, vivai e aree verdi. A lanciare l’allarme è Cia Lombardia, che chiede un rafforzamento delle attività di prevenzione, monitoraggio e contenimento, sottolineando come le maggiori criticità si registrino nelle province di Lecco, Como e Monza e Brianza, anche se il fenomeno interessa ormai l’intero territorio regionale.
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