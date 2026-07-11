Popillia japonica, cresce l’allarme: Cia Lombardia chiede più prevenzione e monitoraggio

Secondo l’organizzazione agricola, negli ultimi giorni sono aumentate sensibilmente le segnalazioni provenienti da aziende agricole, florovivaisti e cittadini, con la comparsa di sciami in diverse aree e danni sempre più evidenti a coltivazioni, piante ornamentali e tappeti erbosi. Una situazione che, secondo Cia, rende necessario mantenere alta l’attenzione, nonostante Regione Lombardia abbia recentemente comunicato che, sulla base delle attività svolte dal Servizio Fitosanitario, il fenomeno risulta sotto controllo.

“Nei nostri uffici stiamo ricevendo moltissime segnalazioni da parte di agricoltori, florovivaisti, ma anche di semplici cittadini – spiega Luca Colombo, presidente di Cia Alta Lombardia e florovivaista –. Ci raccontano di sciami di insetti, coltivazioni e piante ornamentali pesantemente colpite, prati invasi e disagi che interessano perfino le strade. Le richieste di aiuto aumentano ogni giorno e fotografano una situazione che sta evolvendo molto rapidamente. Per questo riteniamo fondamentale continuare a monitorare con grande attenzione il fenomeno e rafforzare gli strumenti di prevenzione e contenimento”.

Originaria dell’Asia orientale, la Popillia japonica è presente in Lombardia da circa dieci anni. Gli adulti si nutrono di foglie, fiori e frutti di oltre 300 specie vegetali, mentre le larve danneggiano i tappeti erbosi nutrendosi delle radici. Nel corso degli anni il coleottero ha progressivamente esteso la propria diffusione, fino a interessare gran parte del territorio regionale.

Per Cia Lombardia il fenomeno richiede ormai una strategia di medio-lungo periodo. L’organizzazione chiede di rafforzare il monitoraggio nelle aree più colpite, incrementare gli investimenti nella prevenzione e sviluppare interventi condivisi con il mondo agricolo. “La diffusione della Popillia japonica cresce anno dopo anno e richiede una programmazione sempre più strutturata, affinché si possano tutelare le imprese agricole, il comparto florovivaistico e il territorio lombardo”, afferma il presidente di Cia Lombardia, Paolo Maccazzola.

L’associazione rinnova infine la propria disponibilità a collaborare con Regione Lombardia, il Servizio Fitosanitario regionale e gli enti coinvolti per individuare strumenti sempre più efficaci di contrasto, nell’interesse delle imprese agricole, del comparto florovivaistico e dell’intero territorio lombardo.